Путин заявил о потере США исключительности на мировой арене
США, которые ранее доминировали на международной арене, уже не могут претендовать на исключительность, заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай», кадры которого показал телеканал «Россия 24».
«Заметно трансформировалась роль в мировых делах Великобритании и Франции. Да и США, которые в какой-то момент абсолютно доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Да и вообще, нужна ли эта исключительность самим Соединенным Штатам?» — заявил президент.
По словам Путина, сейчас к статусу «супердержавы» по экономическому весу и политическому влиянию приближается Китай. В ту же сторону движется и Германия, отметил глава российского государства. Кроме того, в последние годы заметно «усилились» еще несколько стран, включая Бразилию и ЮАР, сказал он.
В ходе своего выступления Путин назвал «достойной обсуждения» идею «коррекции» институционального устройства мировой политики ввиду изменения позиций государств за последние 30-40 лет. Однако президент не поддержал мнение, что нужно перестроить или «устранить» существующие международные структуры, призванные поддерживать международную безопасность и доказавшие свою эффективность — ООН, Совет Безопасности и право вето его постоянных членов.
При этом далеко не все международные организации эффективно выполняют возложенные на них миссии и задачи, подчеркнул Путин. Глава государства критически высказался о тех организациях, которые выносят решения исходя из идеологических предубеждений и попадают под влияние других государств.
Путин предупредил, что подобное поведение имеет отрицательные последствия. «Такая практика только дискредитирует подобные институты, ведет к и упадку, усугубляет кризис мирового устройства», — подчеркнул глава российского государства.