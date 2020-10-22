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Путин заявил о потере США исключительности на мировой арене

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США, которые ранее доминировали на международной арене, уже не могут претендовать на исключительность, заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай», кадры которого показал телеканал «Россия 24». 

«Заметно трансформировалась роль в мировых делах Великобритании и Франции. Да и США, которые в какой-то момент абсолютно доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Да и вообще, нужна ли эта исключительность самим Соединенным Штатам?» — заявил президент.

По словам Путина, сейчас к статусу «супердержавы» по экономическому весу и политическому влиянию приближается Китай. В ту же сторону движется и Германия, отметил глава российского государства. Кроме того, в последние годы заметно «усилились» еще несколько стран, включая Бразилию и ЮАР, сказал он.

В ходе своего выступления Путин назвал «достойной обсуждения» идею «коррекции» институционального устройства мировой политики ввиду изменения позиций государств за последние 30-40 лет. Однако президент не поддержал мнение, что нужно перестроить или «устранить» существующие международные структуры, призванные поддерживать международную безопасность и доказавшие свою эффективность — ООН, Совет Безопасности и право вето его постоянных членов. 

При этом далеко не все международные организации эффективно выполняют возложенные на них миссии и задачи, подчеркнул Путин. Глава государства критически высказался о тех организациях, которые выносят решения исходя из идеологических предубеждений и попадают под влияние других государств.

Путин предупредил, что подобное поведение имеет отрицательные последствия. «Такая практика только дискредитирует подобные институты, ведет к и упадку, усугубляет кризис мирового устройства», — подчеркнул глава российского государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных