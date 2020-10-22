Путин заявил о потере США исключительности на мировой арене

По словам Путина, сейчас к статусу «супердержавы» по экономическому весу и политическому влиянию приближается Китай. В ту же сторону движется и Германия, отметил глава российского государства. Кроме того, в последние годы заметно «усилились» еще несколько стран, включая Бразилию и ЮАР, сказал он.