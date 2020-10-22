Путин заявил о наступлении эпохи тектонических сдвигов в мире
Коронавирус до сих пор представляет серьезную угрозу, на этом фоне у многих усиливается ощущение начала эпохи тектонических сдвигов во всех сферах жизни, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Коронавирус не отступил, к сожалению, и представляет до сих пор серьезную угрозу. И, вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни», — сказал Путин.
Человечеству предстоит глубоко осмыслить результат влияния эпидемии коронавируса на его настоящее и будущее. В противостоянии этой угрозе международное сообщество пытается предпринять определенные действия, мобилизоваться, и кое-что совместно уже делается. «Однако сразу хочу сказать: далеко не все то, что надо бы и необходимо было бы сделать перед лицом такого общего колоссального вызова. И эти упущенные возможности – также предмет для откровенной международной дискуссии», — подчеркнул глава российского государства.
В России с начала эпидемии во главу угла была поставлена главная ценность — жизнь и безопасность людей, и это был осознанный выбор, отметил он.