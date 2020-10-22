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Путин заявил о наступлении эпохи тектонических сдвигов в мире

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Коронавирус до сих пор представляет серьезную угрозу, на этом фоне у многих усиливается ощущение начала эпохи тектонических сдвигов во всех сферах жизни, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Коронавирус не отступил, к сожалению, и представляет до сих пор серьезную угрозу. И, вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни», — сказал Путин.

Человечеству предстоит глубоко осмыслить результат влияния эпидемии коронавируса на его настоящее и будущее. В противостоянии этой угрозе международное сообщество пытается предпринять определенные действия, мобилизоваться, и кое-что совместно уже делается. «Однако сразу хочу сказать: далеко не все то, что надо бы и необходимо было бы сделать перед лицом такого общего колоссального вызова. И эти упущенные возможности – также предмет для откровенной международной дискуссии», — подчеркнул глава российского государства. 

В России с начала эпидемии во главу угла была поставлена главная ценность — жизнь и безопасность людей, и это был осознанный выбор, отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных