Путин назвал главную черту сильного государства

«Конечно, встает вопрос: а что такое сильное государство, в чем его сила? Разумеется, не в тотальном контроле или жесткости правоохранительных органов, не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности. Даже не в мощи вооруженных сил и оборонного потенциала… Убежден, что сила государства, прежде всего, в доверии к нему со стороны граждан», — отметил президент.