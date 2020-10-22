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Путин назвал главную черту сильного государства

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Президент России Владимир Путин заявил, что сила государства заключается не в тотальном контроле или жесткости правоохранителей, а в доверии граждан. Об этом он сказал на заседании клуба «Валдай», кадры которого показал телеканал «Россия 24». 

По словам российского лидера, борьба с угрозой коронавируса показала, что эффективно действовать в кризисной ситуации может только дееспособное государство. Сильное государство — базовое условие развития России, подчеркнул он. 

«Конечно, встает вопрос: а что такое сильное государство, в чем его сила? Разумеется, не в тотальном контроле или жесткости правоохранительных органов, не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности. Даже не в мощи вооруженных сил и оборонного потенциала… Убежден, что сила государства, прежде всего, в доверии к нему со стороны граждан», — отметил президент.

Люди являются источником власти, отметил Путин, эта формула заключается в готовности граждан делегировать избранной власти широкие полномочия, видеть в ней своих представителей.

«Причем устроено такое государство может быть как угодно… не имеет значения, как называется политический строй, который в каждой стране свой, своя политическая культура, традиции… Пытаться кого-то слепо копировать абсолютно бессмысленно и вредно. Главное, чтобы государство и общество находились в гармонии», — сказал российский лидер.

Ранее по теме: Путин исключил жесткие ограничения в России из-за коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных