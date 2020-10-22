Путин назвал главную черту сильного государства
Президент России Владимир Путин заявил, что сила государства заключается не в тотальном контроле или жесткости правоохранителей, а в доверии граждан. Об этом он сказал на заседании клуба «Валдай», кадры которого показал телеканал «Россия 24».
По словам российского лидера, борьба с угрозой коронавируса показала, что эффективно действовать в кризисной ситуации может только дееспособное государство. Сильное государство — базовое условие развития России, подчеркнул он.
«Конечно, встает вопрос: а что такое сильное государство, в чем его сила? Разумеется, не в тотальном контроле или жесткости правоохранительных органов, не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности. Даже не в мощи вооруженных сил и оборонного потенциала… Убежден, что сила государства, прежде всего, в доверии к нему со стороны граждан», — отметил президент.
Люди являются источником власти, отметил Путин, эта формула заключается в готовности граждан делегировать избранной власти широкие полномочия, видеть в ней своих представителей.
«Причем устроено такое государство может быть как угодно… не имеет значения, как называется политический строй, который в каждой стране свой, своя политическая культура, традиции… Пытаться кого-то слепо копировать абсолютно бессмысленно и вредно. Главное, чтобы государство и общество находились в гармонии», — сказал российский лидер.