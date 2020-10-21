Путин исключил тотальные ограничения в России из-за коронавируса

Путин исключил тотальные ограничения в России из-за коронавирусаТакое заявление президент сделал на встрече с членами правления РСПП
Власти не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщил президент России Владимир Путин, слова которого передает «РИА Новости»
«По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать», — сказал Путин на съезде РСПП.
Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не обсуждают введение в стране повторного режима самоизоляции. По его словам, весенний локдаун был введен из-за того, что не хватало средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ, а инфраструктура системы здравоохранения для борьбы с пандемией только налаживалась. Сейчас же все эти проблемы были решены, поэтому нового локдауна получится избежать.
Накануне заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что московские власти не рассматривают вариант закрытия промышленных предприятий из-за роста заболеваемости коронавирусом.
19 октября Мэр Москвы Сергей Собянин назвал неприемлемым и невозможным введение комендантского часа и других крайних мер из-за коронавируса в Москве. Ранее столичный градоначальник обязал московских работодателей перевести до 28 октября на удаленку не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в школах города были объявлены каникулы. А с 19 октября школьники с 6 по 11 класс переведены на дистанционное обучение до 1 ноября.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса. За это время полностью выздоровели 10 952 заболевших, 317 человек умерли. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.