Путин исключил тотальные ограничения в России из-за коронавируса

19 октября Мэр Москвы Сергей Собянин назвал неприемлемым и невозможным введение комендантского часа и других крайних мер из-за коронавируса в Москве. Ранее столичный градоначальник обязал московских работодателей перевести до 28 октября на удаленку не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в школах города были объявлены каникулы. А с 19 октября школьники с 6 по 11 класс переведены на дистанционное обучение до 1 ноября.