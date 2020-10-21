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Путин исключил тотальные ограничения в России из-за коронавируса

Такое заявление президент сделал на встрече с членами правления РСПП
Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Власти не планируют вводить жесткие ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщил президент России Владимир Путин, слова которого передает «РИА Новости»

«По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать», — сказал Путин на съезде РСПП.

Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не обсуждают введение в стране повторного режима самоизоляции. По его словам, весенний локдаун был введен из-за того, что не хватало средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ, а инфраструктура системы здравоохранения для борьбы с пандемией только налаживалась. Сейчас же все эти проблемы были решены, поэтому нового локдауна получится избежать.

Накануне заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что московские власти не рассматривают вариант закрытия промышленных предприятий из-за роста заболеваемости коронавирусом.

19 октября Мэр Москвы Сергей Собянин назвал неприемлемым и невозможным введение комендантского часа и других крайних мер из-за коронавируса в Москве. Ранее столичный градоначальник обязал московских работодателей перевести до 28 октября на удаленку не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в школах города были объявлены каникулы. А с 19 октября школьники с 6 по 11 класс переведены на дистанционное обучение до 1 ноября.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 15 700 новых случаев коронавируса. За это время полностью выздоровели 10 952 заболевших, 317 человек умерли. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 447 335 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.

Ранее по теме: Песков опроверг обсуждение повторного введения режима самоизоляции в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных