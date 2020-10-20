Власти Москвы не планируют закрывать промышленные предприятия из-за COVID-19

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал неприемлемым и невозможным введение в городе комендантского часа, полного запрета на въезд и выезд, закрытие всех предприятий в Москве и другие «крайние меры». С 28 сентября пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 октября московские работодатели должны перевести до 28 октября на удаленку не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в школах города были объявлены каникулы. С 19 октября школьники с 1 по 5 класс будут учиться очно, ученики с 6 по 11 класс будут учиться дистанционно до 1 ноября.