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Власти Москвы не планируют закрывать промышленные предприятия из-за COVID-19

Ведомости

Московские власти не рассматривают вариант закрытия промышленных предприятий из-за роста заболеваемости коронавирусом, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если мы говорим про промышленные предприятия, то мы варианты их закрытия не рассматриваем вообще, потому что промышленные предприятия показали свою эффективность и умение соблюдать эпидемиологические требования», — сказал Ефимов. Он отметил, что на абсолютном большинстве промышленных предприятий соблюдаются требования социального дистанцирования, масочного режима и т.д. Власти, по словам Ефимова, не видят необходимости вводить для предприятий промышленности ограничения, которые действовали весной.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал неприемлемым и невозможным введение в городе комендантского часа, полного запрета на въезд и выезд, закрытие всех предприятий в Москве и другие «крайние меры». С 28 сентября пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 октября московские работодатели должны перевести до 28 октября на удаленку не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в школах города были объявлены каникулы. С 19 октября школьники с 1 по 5 класс будут учиться очно, ученики с 6 по 11 класс будут учиться дистанционно до 1 ноября.

Ранее по теме: Собянин назвал невозможным введение комендантского часа в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных