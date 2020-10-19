Собянин назвал невозможным введение комендантского часа в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал неприемлемым и невозможным введение комендантского часа и других крайних мер из-за коронавируса в Москве. Об этом он заявил в личном блоге.
«Крайние меры – введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны», — отметил Собянин. По его словам, оптимальным будет средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничений.
Самоизоляцию должны соблюдать около 2,1 млн москвичей старше 65 лет и 700 000 жителей города с хроническими заболеваниями, отметил мэр. На дистанционном обучении сегодня находятся 660 000 школьников с 6 по 11 класс, студентов некоторых колледжей и вузов. 370 000 детей до трех лет еще не ходят в детский сад, вместе с мамами это — более 700 000 человек. Более 1 млн человек работают дистанционно, около 1,5 млн москвичей переболели коронавирусом и на какое-то время получили иммунитет к нему.
«Итого мы получаем примерно 6,5 млн человек или 50% жителей Москвы, которые сегодня остаются дома, либо могут ездить на работу без риска заболеть. Огромная прослойка людей защищена от заражения коронавирусом, и это должно существенно ограничивать распространение заболевания», — отметил Собянин.
С 28 сентября пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 октября мэр города Сергей Собянин обязал московских работодателей перевести до 28 октября на удаленку не менее 30% сотрудников, всех сотрудников старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. С 5 по 18 октября в школах города были объявлены каникулы. С 19 октября школьники с 1 по 5 класс будут учиться очно, ученики с 6 по 11 класс будут учиться дистанционно до 1 ноября.
С 19 октября в Москве доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. При входе в заведение посетители должны будут сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный короткий номер 7377.