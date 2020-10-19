Собянин назвал невозможным введение комендантского часа в Москве

Самоизоляцию должны соблюдать около 2,1 млн москвичей старше 65 лет и 700 000 жителей города с хроническими заболеваниями, отметил мэр. На дистанционном обучении сегодня находятся 660 000 школьников с 6 по 11 класс, студентов некоторых колледжей и вузов. 370 000 детей до трех лет еще не ходят в детский сад, вместе с мамами это — более 700 000 человек. Более 1 млн человек работают дистанционно, около 1,5 млн москвичей переболели коронавирусом и на какое-то время получили иммунитет к нему.