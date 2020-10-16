Власти Москвы опубликовали инструкцию по получению QR-кода для ночных заведений
Власти Москвы опубликовали инструкцию для получения развлекательными заведениями, работающими по ночам, QR-кодов, которые ввели для регистрации посетителей, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Инструкция опубликована на сайте mos.ru.
Из инструкции следует, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, затем добавить фактические адреса всех своих ночных заведений и для каждого адреса сформировать уникальный QR-код, потом распечатать его и разместить при входе в заведение.
В личном кабинете организации должен быть внесен ее адрес в разделе «Профиль» кабинета юрлица и ИП. При добавлении адреса нужно указать «популярное наименование» заведения в разделе «Описание», оно отразится в печатной форме с QR-кодом. После этого необходимо зайти в раздел «Услуги организации» и добавить услугу «Регистрация входа». Далее нужно нажать на ссылку «Точки проверки документов» и перейти к «Точкам регистрации входа». На этой странице нужно нажать «Добавить точку» и заполнить открывшуюся форму. Для получения кода нужно выбрать ссылку «QR-код» в карточке «Точка регистрации входа».
На сайте мэрии Москвы сказано, что коды для регистрации посетителей получили более 200 ночных заведений.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что посещение ночных клубов и баров в Москве станет возможным только при условии регистрации номеров телефонов. При входе в заведение посетители должны будут сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный короткий номер 7377. Мэр пояснил, что такая система нужна, чтобы оповестить всех присутствовавших в баре или клубе, если у кого-то из посетителей или работников будет выявлен коронавирус.