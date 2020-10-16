Власти Москвы опубликовали инструкцию по получению QR-кода для ночных заведений

В личном кабинете организации должен быть внесен ее адрес в разделе «Профиль» кабинета юрлица и ИП. При добавлении адреса нужно указать «популярное наименование» заведения в разделе «Описание», оно отразится в печатной форме с QR-кодом. После этого необходимо зайти в раздел «Услуги организации» и добавить услугу «Регистрация входа». Далее нужно нажать на ссылку «Точки проверки документов» и перейти к «Точкам регистрации входа». На этой странице нужно нажать «Добавить точку» и заполнить открывшуюся форму. Для получения кода нужно выбрать ссылку «QR-код» в карточке «Точка регистрации входа».