Собянин рассказал о новых правилах посещения баров и ночных клубов Москвы

Мэр пояснил, что такая система нужна, чтобы оповестить всех присутствовавших в баре или клубе, если у кого-то из посетителей или работников будет выявлен коронавирус. «Тем самым мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса», — отметил Собянин. По его словам, в условиях роста заболеваемости коронавирусом «есть все основания для введения повторного запрета», однако власти города не хотят идти на такой шаг.