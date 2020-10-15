Собянин рассказал о новых правилах посещения баров и ночных клубов Москвы
Посещение ночных клубов и баров в Москве станет возможным только при условии регистрации номеров телефонов, заявил мэр Сергей Собянин.
«С 19 октября 2020 г. доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов», — говорится в сообщении. Уточняется, что при входе в заведение посетители должны будут сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный короткий номер 7377.
Мэр пояснил, что такая система нужна, чтобы оповестить всех присутствовавших в баре или клубе, если у кого-то из посетителей или работников будет выявлен коронавирус. «Тем самым мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса», — отметил Собянин. По его словам, в условиях роста заболеваемости коронавирусом «есть все основания для введения повторного запрета», однако власти города не хотят идти на такой шаг.
6 октября Собянин обязал работодателей Москвы еженедельно с 12 октября представлять правительству данные о сотрудниках, которые были переведены на удаленный режим работы в соответствии с требованиями, нацеленными на борьбу с коронавирусом. Среди необходимых сведений — номера мобильных телефонов, транспортных карт «Тройка» и «Стрелка», социальных карт, проездных билетов, государственные регистрационные номера транспортных средств сотрудников. Кроме того, работодатели обязаны предоставлять информацию о количестве сотрудников. Позже в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объяснили, что требования властей Москвы обусловлены положениями Трудового кодекса.