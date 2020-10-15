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Собянин рассказал о новых правилах посещения баров и ночных клубов Москвы

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Посещение ночных клубов и баров в Москве станет возможным только при условии регистрации номеров телефонов, заявил мэр Сергей Собянин.

«С 19 октября 2020 г. доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов», — говорится в сообщении. Уточняется, что при входе в заведение посетители должны будут сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный короткий номер 7377.

Мэр пояснил, что такая система нужна, чтобы оповестить всех присутствовавших в баре или клубе, если у кого-то из посетителей или работников будет выявлен коронавирус. «Тем самым мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса», — отметил Собянин. По его словам, в условиях роста заболеваемости коронавирусом «есть все основания для введения повторного запрета», однако власти города не хотят идти на такой шаг.

6 октября Собянин обязал работодателей Москвы еженедельно с 12 октября представлять правительству данные о сотрудниках, которые были переведены на удаленный режим работы в соответствии с требованиями, нацеленными на борьбу с коронавирусом. Среди необходимых сведений — номера мобильных телефонов, транспортных карт «Тройка» и «Стрелка», социальных карт, проездных билетов, государственные регистрационные номера транспортных средств сотрудников. Кроме того, работодатели обязаны предоставлять информацию о количестве сотрудников. Позже в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объяснили, что требования властей Москвы обусловлены положениями Трудового кодекса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных