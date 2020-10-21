Песков опроверг обсуждение повторного введения режима самоизоляции в России

На вопрос о рекорде по смертности от коронавируса, зафиксированном 21 октября, Песков заявил, что не знает, насколько можно делать выводы по показателю за один день. «Но мы видим, что эпидемия дальше живёт и развивается, к нашему сожалению. Это требует от нас большого внимания и усилий», — добавил пресс-секретарь президента.