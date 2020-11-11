Facebook и Google негласно продлили запрет на политическую рекламу

Google подтвердила изданию, что в ее интернет-сервисах продолжает действовать запрет. О том, когда именно запрет может быть снят, в компании не уточнили. В Facebook сообщили изданию, что «это было сделано в качестве меры предосторожности», чтобы не подогревать почву для «возможных беспорядков» после прошедших президентских выборов в США. Рекламодатели соцсети при этом сообщили, что не были уведомлены о продлении запрета.