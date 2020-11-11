Facebook и Google негласно продлили запрет на политическую рекламу
Google подтвердила изданию, что в ее интернет-сервисах продолжает действовать запрет. О том, когда именно запрет может быть снят, в компании не уточнили. В Facebook сообщили изданию, что «это было сделано в качестве меры предосторожности», чтобы не подогревать почву для «возможных беспорядков» после прошедших президентских выборов в США. Рекламодатели соцсети при этом сообщили, что не были уведомлены о продлении запрета.
На прошлой неделе Facebook ввел меры, чтобы затруднить пользователям обмен сообщениями, которые содержат «вводящую в заблуждение информацию», и ограничить их распространение, пишет FT. В компании также сообщали, что разрабатывается ряд мер, которые будут задействованы в первые дни и недели после выборов. В конце сентября Google также сообщила рекламодателям, что будет блокировать связанную с выборами в США рекламу после закрытия избирательных участков 3 ноября. Когда компания собиралась снять запрет на подобную рекламу, не сообщалось.
Основной день голосования за нового президента США состоялся 3 ноября. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, кандидат от демократической партии и бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 214 голосов. Однако действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы и коррумпированы. Его штаб объявил о намерении обратиться в суды штатов, где Трамп проиграл, для пересчета результатов голосования. Команда Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте. Подсчет голосов еще не окончен.