В Госдуме допустили появление депутата от Сириуса
Поселок Сириус под Сочи, в котором находится одноименный образовательный центр для одаренных детей, став первой в России федеральной территорией, сможет также направлять своего депутата в Госдуму, заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Вполне возможно, что это будет одномандатный округ, либо это будет захватывать еще территорию», — сказал Крашенинников. Он подчеркнул, что поселок Сириус вряд ли будет относиться к Краснодарскому краю.
В то же время представительство Сириуса в Совете Федерации Крашенинников исключил. «Это не субъект Федерации. Этот вопрос понятен», — пояснил депутат.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о первой в России федеральной территории Сириус, включающей одноименный поселок с размещенным в нем образовательным центром, использующим инфраструктуру Олимпиады-2014. Территория протянется на черноморском побережье Имеретинской бухты в Сочи до абхазской границы.
Понятие федеральной территории впервые прописано в рамках поправок в Конституцию, принятых в июле этого года. Подобное образование имеет собственные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных государственных органов и органов государственной власти субъектов, а также полномочия органов местного самоуправления. Федеральная территория имеет собственный бюджет, имущество и имущественные права. У территории будет собственный устав, который должен быть согласован с федеральным правительством.
Образовательный центр для одаренных детей «Сириус» был создан на территории Сочи в 2014 г. фондом «Талант и успех». В 2019 г. фонд решил открыть еще один такой центр в Подмосковье. В 2020 г. название Сириус получил населенный пункт, образованный правительством из объектов олимпийской инфраструктуры. Он был выделен в отдельный городской округ в составе Краснодарского края.