В Госдуме допустили появление депутата от Сириуса

Образовательный центр для одаренных детей «Сириус» был создан на территории Сочи в 2014 г. фондом «Талант и успех». В 2019 г. фонд решил открыть еще один такой центр в Подмосковье. В 2020 г. название Сириус получил населенный пункт, образованный правительством из объектов олимпийской инфраструктуры. Он был выделен в отдельный городской округ в составе Краснодарского края.