Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

В Госдуме допустили появление депутата от Сириуса

Ведомости

Поселок Сириус под Сочи, в котором находится одноименный образовательный центр для одаренных детей, став первой в России федеральной территорией, сможет также направлять своего депутата в Госдуму, заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Вполне возможно, что это будет одномандатный округ, либо это будет захватывать еще территорию», — сказал Крашенинников. Он подчеркнул, что поселок Сириус вряд ли будет относиться к Краснодарскому краю.

В то же время представительство Сириуса в Совете Федерации Крашенинников исключил. «Это не субъект Федерации. Этот вопрос понятен», — пояснил депутат.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о первой в России федеральной территории Сириус, включающей одноименный поселок с размещенным в нем образовательным центром, использующим инфраструктуру Олимпиады-2014. Территория протянется на черноморском побережье Имеретинской бухты в Сочи до абхазской границы.

Понятие федеральной территории впервые прописано в рамках поправок в Конституцию, принятых в июле этого года. Подобное образование имеет собственные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных государственных органов и органов государственной власти субъектов, а также полномочия органов местного самоуправления. Федеральная территория имеет собственный бюджет, имущество и имущественные права. У территории будет собственный устав, который должен быть согласован с федеральным правительством.

Образовательный центр для одаренных детей «Сириус» был создан на территории Сочи в 2014 г. фондом «Талант и успех». В 2019 г. фонд решил открыть еще один такой центр в Подмосковье. В 2020 г. название Сириус получил населенный пункт, образованный правительством из объектов олимпийской инфраструктуры. Он был выделен в отдельный городской округ в составе Краснодарского края.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных