Лукашенко назвал причину протестов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты в стране начались из-за вмешательства других стран, которые хотят устранить экономического конкурента, передает агентство «БелТА».
Президент рассказал, что за 25 лет Белоруссия выстроила эффективную модель социального устройства государства, стала одной из космических и атомных держав, создает новую экономику на основе высоких технологий. «Налицо (желание. — прим. ред.) убрать конкурента, разрушив наш промышленный потенциал. Особенно стараются те, кто в постсоветское время сам разрушил свои производства», — отметил Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что страна проходила через подобные процессы в 90-е гг. прошлого века. Лукашенко отметил, что это верный путь к развалу экономики, системы социальной защиты и обнищанию народа. Президент Белоруссии выразил уверенность, что в обозримом будущем подобные технологии попытаются применить в России и других странах СНГ.
Протесты в Минске и других городах белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли выборы главы государства. По данным ЦИК, президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. После выборов в стране начались акции протеста, которые частично продолжаются до сих пор.