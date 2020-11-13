Путин подписал указ о плане обороны России на 2021-2025 годы
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в действие с 1 января 2021 г. плана обороны страны на 2021-2025 г.г.
«Ввести с 1 января 2021 года в действие план обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы», — говорится в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации. Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.
Как отмечает «РИА Новости», содержание плана является секретным. Он представляет собой комплекс документов военного планирования. Предыдущий план обороны на 2016-2020 г.г. был введен в действие с 1 января 2016 г.