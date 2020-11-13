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Путин подписал указ о плане обороны России на 2021-2025 годы

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Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в действие с 1 января 2021 г. плана обороны страны на 2021-2025 г.г.

«Ввести с 1 января 2021 года в действие план обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы», — говорится в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации. Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

Как отмечает «РИА Новости», содержание плана является секретным. Он представляет собой комплекс документов военного планирования. Предыдущий план обороны на 2016-2020 г.г. был введен в действие с 1 января 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных