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Обама назвал причину не считать Россию сверхдержавой

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Россия имеет недостаточное количество союзников и военных баз для того, чтобы снова стать сверхдержавой, написал бывший президент США Барак Обама в своей книге A Promised Land, сообщает ТАСС.

Экс-глава американского государства подчеркнул, что «Россия больше не является сверхдержавой», отмечает агентство. «России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему, не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире», — приводит издание цитату из книги.

Экономика России была слабее, чем в Италии, Канаде и Бразилии, заявил бывший президент США. Кроме того, она почти полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений, отметил он. 

Также Обама утверждает, что в России якобы высокий уровень коррупции, социальное неравенство и небольшая продолжительность жизни мужской части населения. В своих тезисах бывший американский лидер сослался на данные исследовательских организаций.

Обама занимал пост президента США с января 2009 по январь 2017 г. Теперь он выпустил первую часть своих мемуаров, переведенных на 25 языков, отмечает агентство. Ранее экс-президент выпустил еще две книги — Dreams From My Father в 1995 г. и Audacity of Hope в 2006 г.

Ранее по теме: Обама исключил возможность работы в администрации Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных