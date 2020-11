Обама назвал причину не считать Россию сверхдержавой

Обама занимал пост президента США с января 2009 по январь 2017 г. Теперь он выпустил первую часть своих мемуаров, переведенных на 25 языков, отмечает агентство. Ранее экс-президент выпустил еще две книги — Dreams From My Father в 1995 г. и Audacity of Hope в 2006 г.