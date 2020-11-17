Обама назвал причину не считать Россию сверхдержавой
Россия имеет недостаточное количество союзников и военных баз для того, чтобы снова стать сверхдержавой, написал бывший президент США Барак Обама в своей книге A Promised Land, сообщает ТАСС.
Экс-глава американского государства подчеркнул, что «Россия больше не является сверхдержавой», отмечает агентство. «России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему, не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь во всем мире», — приводит издание цитату из книги.
Экономика России была слабее, чем в Италии, Канаде и Бразилии, заявил бывший президент США. Кроме того, она почти полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений, отметил он.
Также Обама утверждает, что в России якобы высокий уровень коррупции, социальное неравенство и небольшая продолжительность жизни мужской части населения. В своих тезисах бывший американский лидер сослался на данные исследовательских организаций.
Обама занимал пост президента США с января 2009 по январь 2017 г. Теперь он выпустил первую часть своих мемуаров, переведенных на 25 языков, отмечает агентство. Ранее экс-президент выпустил еще две книги — Dreams From My Father в 1995 г. и Audacity of Hope в 2006 г.