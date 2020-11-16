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Обама исключил возможность работы в администрации Байдена

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Бывший президент США Барак Обама исключил возможность работы в администрации Джо Байдена в случае его избрания на пост главы государства, передает New York Post.

«Я буду помогать ему всеми способами. Но сейчас я не планирую вдруг начать работу в Белом доме», — сказал Обама в интервью телеканалу CBS. «Есть вещи, которые я не буду делать, потому что Мишель от меня уйдет», — добавил экс-президент США.

Помимо этого, он выразил уверенность, что Джон Байден займет пост главы Белого дома. По словам Обамы, у утверждений действующего президента Дональда Трампа о случаях фальсификации а выборах «нет никаких юридический оснований».

Основной день голосования за нового президента США состоялся 3 ноября. Официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 232 голосов.

Действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы и коррумпированы. Его штаб объявил о намерении обратиться в суды штатов, где Трамп проиграл, для пересчета результатов народного голосования. Команда Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте. Подсчет голосов еще не окончен.

Ранее по теме: Трамп заявил о своей победе на президентских выборах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных