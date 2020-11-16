Обама исключил возможность работы в администрации Байдена
Бывший президент США Барак Обама исключил возможность работы в администрации Джо Байдена в случае его избрания на пост главы государства, передает New York Post.
«Я буду помогать ему всеми способами. Но сейчас я не планирую вдруг начать работу в Белом доме», — сказал Обама в интервью телеканалу CBS. «Есть вещи, которые я не буду делать, потому что Мишель от меня уйдет», — добавил экс-президент США.
Помимо этого, он выразил уверенность, что Джон Байден займет пост главы Белого дома. По словам Обамы, у утверждений действующего президента Дональда Трампа о случаях фальсификации а выборах «нет никаких юридический оснований».
Основной день голосования за нового президента США состоялся 3 ноября. Официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 232 голосов.
Действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы и коррумпированы. Его штаб объявил о намерении обратиться в суды штатов, где Трамп проиграл, для пересчета результатов народного голосования. Команда Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте. Подсчет голосов еще не окончен.