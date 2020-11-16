Обама исключил возможность работы в администрации Байдена

«Я буду помогать ему всеми способами. Но сейчас я не планирую вдруг начать работу в Белом доме», — сказал Обама в интервью телеканалу CBS. «Есть вещи, которые я не буду делать, потому что Мишель от меня уйдет», — добавил экс-президент США.