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Трамп заявил о своей победе на президентских выборах

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Кандидат в президенты США от республиканской партии, действующий президент Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в Twitter, что выиграл выборы.

«Я выиграл выборы!» — сообщил Трамп. Социальная сеть отметила его пост сообщением о том, что официальные итоги свидетельствуют об обратном.

Ранее Трамп заявил, что кандидат в президенты от демократической партии Джо Байден одержал победу благодаря фальсификациям. После президент отказался признавать победу кандидата от демократической партии Джо Байдена и заявил, что выборы были сфальсифицированы. 

Основной день голосования за нового президента США состоялся 3 ноября. Официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 232 голосов.

Действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы и коррумпированы. Его штаб объявил о намерении обратиться в суды штатов, где Трамп проиграл, для пересчета результатов народного голосования. Команда Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте. Подсчет голосов еще не окончен.

Ранее по теме: Власти США сочли прошедшие выборы в стране самыми безопасными в истории

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных