Трамп заявил о своей победе на президентских выборах
Кандидат в президенты США от республиканской партии, действующий президент Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в Twitter, что выиграл выборы.
«Я выиграл выборы!» — сообщил Трамп. Социальная сеть отметила его пост сообщением о том, что официальные итоги свидетельствуют об обратном.
Ранее Трамп заявил, что кандидат в президенты от демократической партии Джо Байден одержал победу благодаря фальсификациям. После президент отказался признавать победу кандидата от демократической партии Джо Байдена и заявил, что выборы были сфальсифицированы.
Основной день голосования за нового президента США состоялся 3 ноября. Официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 232 голосов.
Действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы и коррумпированы. Его штаб объявил о намерении обратиться в суды штатов, где Трамп проиграл, для пересчета результатов народного голосования. Команда Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте. Подсчет голосов еще не окончен.