Власти США сочли прошедшие выборы в стране самыми безопасными в истории

В ходе выборов в США не было зафиксировано случаев потери бюллетеней или других неучтенных голосов. «Выборы 3 ноября были самыми безопасными в истории Америки. Нет никаких данных, что какие-либо системы голосования стирали или теряли голоса, изменяли их или каким-либо образом скомпрометировали выборы», — говорится в сообщении.