Власти США сочли прошедшие выборы в стране самыми безопасными в истории
Президентские выборы 2020 г. в США признали «самыми безопасными» в истории государства. Такое заявление сделали Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности при министерстве внутренней безопасности (CISA) и правительственный координационный совет по инфраструктуре выборов (GCC).
В ходе выборов в США не было зафиксировано случаев потери бюллетеней или других неучтенных голосов. «Выборы 3 ноября были самыми безопасными в истории Америки. Нет никаких данных, что какие-либо системы голосования стирали или теряли голоса, изменяли их или каким-либо образом скомпрометировали выборы», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что сейчас местные власти по всей стране перепроверяют весь избирательный процесс перед подведением окончательных итогов выборов. Если в некоторых штатах зафиксированы близкие результаты у двух кандидатов, голоса отправляют на пересчет.
Основной день голосования за нового президента США состоялся 3 ноября. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, кандидат от демократической партии и бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 217 голосов.
Однако действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы и коррумпированы. Его штаб объявил о намерении обратиться в суды штатов, где Трамп проиграл, для пересчета результатов народного голосования. Команда Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте. Подсчет голосов еще не окончен.