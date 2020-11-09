Трамп готов идти на улицу

По словам политолога Израэла Маркеса II, основная проблема Трампа в том, что Байден победил в Аризоне, Пенсильвании, Джорджии и Неваде. «В этих штатах Байден был впереди даже до того, как стали считать бюллетени, прибывшие после дня выборов», – отмечает эксперт. «Уличные акции сторонников Трампа также не могут существенно изменить положение дел. Во-первых, митинги вряд ли будут большими, они не выйдут за пределы электоральной базы Трампа. Во-вторых, эти демонстрации, скорее всего, столкнутся с ответными акциями, более обширными – на улицах противники Трампа превосходят его сторонников числом. В-третьих, вряд ли митинги за Трампа будут поддержаны умеренными и независимыми», – считает Маркес II.