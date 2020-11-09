Трамп готов идти на улицу

Трамп готов идти на улицуСторонники Байдена требуют от властей признать его президентом
Действующий президент США Дональд Трамп не признает своего поражения на выборах и готов организовывать уличные акции в свою поддержку, сообщил телеканал Fox News. По данным Fox News, Трамп уже оспорил результаты выборов в суде, а теперь планирует провести массовые митинги. Как отмечает Fox News, подтасовка выборов – явление очень редкое для США, нарушителей быстро ловят и такие прецеденты не оказывают значительного влияния на результаты голосования. Тем не менее 7 ноября адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что штаб президента готов подать до 10 судебных исков о выборах и подсчете голосов.
По словам Джулиани, в первую очередь их интересуют бюллетени выборщиков в штатах Мичиган и Пенсильвания. Победа в этих штатах принесла Джо Байдену 16 и 20 голосов выборщиков соответственно. Также команду Трампа интересует пересчет голосов в штатах Джорджия, Аризона и Пенсильвания. В одной только Пенсильвании 21 000 бюллетеней были поданы мертвыми душами, считают в штабе Трампа. Однако, даже если эти бюллетени в итоге признают недействительными, Байден все еще будет лидировать более чем на 20 000 голосов, сообщает Associated Press.
9 ноября штаб Байдена направил запрос в Управление общих служб США о признании своего кандидата избранным президентом США. «Национальная безопасность и экономические интересы США зависят от того, продемонстрирует ли федеральное правительство ясно и без промедления готовность выполнить волю американского народа и осуществить гладкую и спокойную передачу власти», – пишет штаб Байдена.
По словам политолога Израэла Маркеса II, основная проблема Трампа в том, что Байден победил в Аризоне, Пенсильвании, Джорджии и Неваде. «В этих штатах Байден был впереди даже до того, как стали считать бюллетени, прибывшие после дня выборов», – отмечает эксперт. «Уличные акции сторонников Трампа также не могут существенно изменить положение дел. Во-первых, митинги вряд ли будут большими, они не выйдут за пределы электоральной базы Трампа. Во-вторых, эти демонстрации, скорее всего, столкнутся с ответными акциями, более обширными – на улицах противники Трампа превосходят его сторонников числом. В-третьих, вряд ли митинги за Трампа будут поддержаны умеренными и независимыми», – считает Маркес II.