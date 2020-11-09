46-м президентом США станет Джо Байден

46-м президентом США станет Джо БайденРеспубликанец Дональд Трамп проработал лишь срок на своем посту
Согласно предварительным результатам президентских выборов в США, республиканец Дональд Трамп не удержался на своем посту. Джо Байден, кандидат демократов, набрал 290 голосов коллегии выборщиков при необходимых для победы 270. Трамп набрал 214 голосов выборщиков.
Борьба за победу
Как сообщает симпатизирующий Трампу телеканал Fox News, подсчет голосов еще не завершен в Джорджии и Северной Каролине. Тем не менее, даже если Трамп победит в обоих этих штатах, он не сможет набрать 270 голосов выборщиков – от этих штатов в коллегии заседают 6 и 20 выборщиков соответственно. Поэтому 7 ноября телеканалы CNN, NBC и Fox News уже объявили о победе Байдена. СNN назвал его «избранным президентом США». В тот же день Байден сообщил о своей победе в Twitter. Однако президент Трамп пока отказался признать свое поражение. Его штаб 7 ноября распространил заявление, в котором Байден и демократы обвиняются в сокрытии правды. Байден, по словам действующего президента, «спешит ложно выдать себя победителем», в чем ему помогают СМИ.
По мнению Трампа, выборы далеки от завершения. «Джо Байден не был [официально] утвержден победителем в каком-либо из штатов и уж тем более в каком-либо из крайне спорных штатов, где дело идет к принудительному пересчету, или же в штатах, где наша кампания начала обоснованные и легитимные судебные разбирательства», – сообщается в заявлении республиканцев. Трамп также подчеркнул, что с 9 ноября его штаб будет отстаивать честность выборов в суде – по мнению президента, нужно «подсчитать все законные бюллетени и не считать все незаконные». Штаб Байдена, по мнению Трампа, «хочет учитывать фальсифицированные, сфабрикованные, поданные не имеющими право голосовать или умершими избирателями бюллетени». Как сообщал Fox News, родные действующего президента призывают его «продолжать борьбу» и оспаривать результаты подсчета голосов. Окружение Трампа также надеется на разбирательство, которое закончится в Верховном суде.
Правая рука Байдена
В случае окончательной победы Байдена вице-президентом станет 56-летняя Камала Харрис – сенатор от Калифорнии и бывший генеральный прокурор этого штата. Ее отец родом с Ямайки, мать – из Индии, поэтому Харрис может стать первой темнокожей американкой и первым политиком азиатского происхождения на столь высоком посту. А в случае, если президент не сможет исполнять свои обязанности, высший государственный пост перейдет ей. Как пишет The Bell, на назначение Харрис частично повлияли протесты Black Lives Matter. Изначально Байден сам хотел видеть своим вице-президентом женщину, но на фоне августовских протестов окружение демократа настояло на темнокожей кандидатке. В 2003 г. Харрис была избрана окружным прокурором Сан-Франциско, а в 2011 г. стала первой женщиной и афроамериканкой, назначенной прокурором штата Калифорния. Себя она называла «прогрессивным прокурором», но противники Харрис критиковали ее за ряд жестких решений. Как пишет ABC News, в 2014 г. она обжаловала решение о неконституционности смертной казни. При этом ранее выступила против смертной казни члена банды, убившего полицейского. В то же время Харрис на своему посту отметилась лоббированием прогрессивных инициатив вроде однополых браков и борьбы с глобальным потеплением. Также она выступала за создание доступного здравоохранения – равно как и экс-президент США Барак Обама, «женской версией» которого называли Харрис.
В 2016 г. Харрис избрали сенатором, а в 2019 г. она объявила о своем желании баллотироваться в президенты от демократов. Во время избирательной кампании Харрис критиковала Байдена, однако стать кандидатом от демократов ей не удалось: за три месяца до старта праймериз демократов рейтинг Харрис составил всего 3%.
Оба кандидата в президенты еще 7 ноября сообщили о своей победе в Twitter. «71 млн законных голосов. Больше, чем когда-либо за действующего президента!» – написал Трамп. «Америка, для меня честь, что меня избрали руководить этой великой страной. Впереди тяжелая работа, но я обещаю, что стану президентом для всех американцев, голосовали вы за меня или нет», – сообщил Байден.
Но в отличие от Трампа Байден в тот же вечер выступил еще и с речью на митинге в Уилмингтоне. Этот город расположен в штате Делавэр, сенатором от которого и является демократ. По словам кандидата, он набрал рекордные 74 млн голосов. Байден обрисовал главные задачи своего президентства. Он пообещал восстановить «основу страны» – средний класс и объединить общество, сделав Америку ориентиром для всего мира. Также Байден призвал бороться с расизмом и изменением климата, а сторонников попросил «прекратить жесткую риторику». Выступление демократ закончил словами из католического гимна. Байден – католик по вероисповеданию, после инаугурации 20 января он станет вторым после демократа Джона Кеннеди католическим президентом США. И самым возрастным за всю их современную историю.
Смена курса
На своем посту Байден намерен отказаться от некоторых решений, принятых Трампом. Как сообщает газета The Washington Post, демократ хочет снова присоединиться к Парижскому соглашению по климату, а также отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Парижское соглашение было заключено в 2015 г. Его участники договорились до 2100 г. не допустить повышения средней температуры на планете более чем на два градуса по Цельсию, предполагалось сократить выбросы парниковых газов. В 2017 г. США объявили о своем желании выйти из соглашения.
Самые молодые и самые возрастные президенты США с 1900 г.
Самый молодой президент США за последнее столетие – это Теодор Рузвельт (годы правления 1901–1909), он был впервые избран в возрасте 42 лет, в 1908 г. отказался баллотироваться на третий срок, однако в 1912 г., недовольный политикой Уильяма Тафта, выставил свою кандидатуру от Прогрессивной партии. Во время предвыборной кампании пережил покушение, выступая перед избирателями в Милуоки, – был ранен в грудь, однако произнес речь до конца. Вместе с Вашингтоном, Джефферсоном и Линкольном его профиль высечен на горе Рашмор в Южной Дакоте.
Покушение не пережил еще один президент – Джон Кеннеди, избранный в 43 года (1961–1963): он был убит 22 ноября 1963 г. во время визита в Даллас из снайперской винтовки. Билл Клинтон стал президентом в 46 лет (1993–2001), после отставки основал благотворительный Фонд Клинтона, в 2009 г. Клинтон сменил экс-президента Джорджа Буша-старшего на посту председателя Национального центра конституции, назначен специальным посланником ООН на Гаити. В президенты баллотировалась его супруга, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.
До Байдена (77 лет) и Трампа (70 лет) самым возрастным президентом США был Рональд Рейган (1981–1989), которого избрали в 69 лет. Именно он был самым пожилым президентом США на посту (77 лет на момент отставки). Джордж Буш-старший был избран в возрасте 64 года (1989–1993), после этого занимался другой деятельностью. Снимался в серии телевизионных рекламных роликов по сбору средств для жертв цунами в Индийском океане (2004) и урагана «Катрина» (2005), был назначен специальным посланником ООН по катастрофе, вызванной цунами. Дуайт Эйзенхауэр (1953–1961) стал президентом в возрасте 62 лет, после отставки работал в основном над мемуарами.
Это намерение Трамп объяснял «драконовским финансовым и экономическим бременем», которое соглашение накладывало на Америку, а также перспективой потери 2,7 млн рабочих мест к 2025 г. Однако согласно условиям договора выйти из него Америка смогла только 4 ноября 2020 г. – на следующий день после президентских выборов.
С ВОЗ Трамп рассорился весной, на фоне эпидемии коронавируса. В апреле президент объявил о приостановке финансирования ВОЗ, заявив, что организация не справляется со своими обязанностями. При этом США являются крупнейшим спонсором организации – так, в период 2020–2021 гг., согласно распределению финансирования ВОЗ, Вашингтон должен был обеспечить 22% ее бюджета. Окончательный разрыв с ВОЗ произошел в конце мая. Причиной этого Трамп назвал нежелание организации проводить необходимые реформы, и якобы сильную зависимость ВОЗ от Китая.
Ближайшие перспективы
Как отмечает руководитель российского Центра прикладных исследований Института США и Канады Павел Шариков, демократы рассчитывали на больший успех на этих выборах. «Они ожидали, что будет blue wave, демократическая волна. Но этой волны не случилось, в палате представителей они невыразительно выступили, победа Байдена была тяжелой», – говорит он. Нежелание Трампа признавать результаты выборов было вполне ожидаемым, но вряд ли его попытка опротестовать их будет успешной. По мнению эксперта, у действующего президента остается две возможности сохранить свой пост. Первая – добиться судебного решения о выборах в свою пользу. По его словам, пересчет голосов не гарантирует победу Трампу. Вторая возможность – это недобросовестное голосование выборщиков, которые нарушат свои обязательства перед гражданами и проголосуют за Трампа. «Такое тоже иногда случается, но, учитывая перевес Байдена по выборщикам на 20 человек, вероятность этого совсем невелика», – отмечает эксперт.
Интересное положение складывается в сенате, где у обеих партий сейчас по 48 мест. Как замечает Шариков, в традиционно республиканском штате Джорджия два сенаторских места могут уйти демократам. В этом штате пройдет второй тур сенатских выборов, так как ни один кандидат не набрал 50% плюс один голос. Места от Аляски и Северной Каролины с большей вероятностью достанутся республиканцам, там еще проводится подсчет голосов. При этом, как отмечает эксперт, вероятность второго тура в Северной Каролине тоже существует. По мнению Шарикова, может сложиться ситуация, когда каждая партия будет иметь по 50 мест в сенате из 100. «51-й, решающий голос, будет у вице-президента, который по своей должности является председателем сената. Учитывая, что вице-президентом при Байдене станет демократка Камала Харрис, большинство будет у демократов», – резюмирует эксперт.