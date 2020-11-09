46-м президентом США станет Джо Байден

Самые молодые и самые возрастные президенты США с 1900 г.

Самый молодой президент США за последнее столетие – это Теодор Рузвельт (годы правления 1901–1909), он был впервые избран в возрасте 42 лет, в 1908 г. отказался баллотироваться на третий срок, однако в 1912 г., недовольный политикой Уильяма Тафта, выставил свою кандидатуру от Прогрессивной партии. Во время предвыборной кампании пережил покушение, выступая перед избирателями в Милуоки, – был ранен в грудь, однако произнес речь до конца. Вместе с Вашингтоном, Джефферсоном и Линкольном его профиль высечен на горе Рашмор в Южной Дакоте.

Покушение не пережил еще один президент – Джон Кеннеди, избранный в 43 года (1961–1963): он был убит 22 ноября 1963 г. во время визита в Даллас из снайперской винтовки. Билл Клинтон стал президентом в 46 лет (1993–2001), после отставки основал благотворительный Фонд Клинтона, в 2009 г. Клинтон сменил экс-президента Джорджа Буша-старшего на посту председателя Национального центра конституции, назначен специальным посланником ООН на Гаити. В президенты баллотировалась его супруга, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

До Байдена (77 лет) и Трампа (70 лет) самым возрастным президентом США был Рональд Рейган (1981–1989), которого избрали в 69 лет. Именно он был самым пожилым президентом США на посту (77 лет на момент отставки). Джордж Буш-старший был избран в возрасте 64 года (1989–1993), после этого занимался другой деятельностью. Снимался в серии телевизионных рекламных роликов по сбору средств для жертв цунами в Индийском океане (2004) и урагана «Катрина» (2005), был назначен специальным посланником ООН по катастрофе, вызванной цунами. Дуайт Эйзенхауэр (1953–1961) стал президентом в возрасте 62 лет, после отставки работал в основном над мемуарами.