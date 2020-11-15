Трамп: Байден победил на выборах благодаря фальсификациям
Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что кандидат в президенты от демократов Джо Байден одержал победу на выборах благодаря фальсификациям при голосовании.
«Он (Джо Байден. — прим. ред.) победил, потому что выборы были сфальсифицированы», — заявил он.
Трамп отметил, что подсчет голосов вела компания Dominion, контролируемая «радикальными левыми», а к подсчету не были допущены представители республиканцев.
Ранее в Вашингтоне в ходе уличных столкновений между сторонниками Трампа и Байдена пострадали несколько человек, полиция задержала порядка 20 демонстрантов.
Накануне действующий президент заявил, что победил на президентских выборах в Пенсильвании, поскольку его сторонники не были допущены к просмотру 700 000 бюллетеней в этом штате.
Ранее Апелляционный суд Пенсильвании удовлетворил иск Трампа по поводу учета голосов избирателей, присланных по почте. Суд запретил округам включать в окончательные подсчеты голоса части избирателей, голосовавших по почте и не успевших подтвердить свою личность к крайнему сроку 9 ноября.
Основной день голосования за нового президента США состоялся 3 ноября. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, кандидат от демократической партии и бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 217 голосов. Однако действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы и коррумпированы. Его штаб объявил о намерении обратиться в суды штатов, где Трамп проиграл, для пересчета результатов народного голосования. Команда Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте. Подсчет голосов еще не окончен.