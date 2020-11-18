В Берлине в ходе протестов полиция задержала 190 человек

Протесты, в частности, приурочены к голосованию в Бундестаге по поправкам к закону о защите от инфекционных заболеваний. Противники поправок считают, что они могут расширить полномочия Минздрава Германии. В стране со 2 ноября действует режим ограничений — закрыты рестораны, бары и другие гастрономические заведения. Также не работают фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, театры, кинотеатры и концертные залы.