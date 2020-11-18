В Берлине в ходе протестов полиция задержала 190 человек
В Берлине во время протестов из-за карантина полиция задержала 190 человек, сообщается в Twitter полиции. В ходе беспорядков девять полицейских получили ранения.
«По состоянию на 14:00 произведено 190 временных задержаний», — говорится в сообщении полиции. Отмечается, что двое из задержанных предстанут перед судом.
Как сообщает ТАСС, протестующие по-прежнему остаются на площади у Бранденбургских ворот, ситуация напряженная. Ранее полиция применила против людей водометы и слезоточивый газ. Всего задействовано 2,2 тыс. сотрудников правоохранительных органов.
Протесты, в частности, приурочены к голосованию в Бундестаге по поправкам к закону о защите от инфекционных заболеваний. Противники поправок считают, что они могут расширить полномочия Минздрава Германии. В стране со 2 ноября действует режим ограничений — закрыты рестораны, бары и другие гастрономические заведения. Также не работают фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, театры, кинотеатры и концертные залы.