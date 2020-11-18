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В Берлине в ходе протестов полиция задержала 190 человек

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В Берлине во время протестов из-за карантина полиция задержала 190 человек, сообщается в Twitter полиции. В ходе беспорядков девять полицейских получили ранения.

«По состоянию на 14:00 произведено 190 временных задержаний», — говорится в сообщении полиции. Отмечается, что двое из задержанных предстанут перед судом.

Как сообщает ТАСС, протестующие по-прежнему остаются на площади у Бранденбургских ворот, ситуация напряженная. Ранее полиция применила против людей водометы и слезоточивый газ. Всего задействовано 2,2 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Протесты, в частности, приурочены к голосованию в Бундестаге по поправкам к закону о защите от инфекционных заболеваний. Противники поправок считают, что они могут расширить полномочия Минздрава Германии. В стране со 2 ноября действует режим ограничений — закрыты рестораны, бары и другие гастрономические заведения. Также не работают фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, театры, кинотеатры и концертные залы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных