Путин отложил рабочую поездку в Саров из-за нелетной погоды
Президент России Владимир Путин отложил рабочую поездку в Саров в связи с нелетной погодой, сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
«В связи с нелетной погодой в Сарове президент принял решение о переносе своей рабочей поездки туда, предположительно, на четверг, если позволят метеоусловия», — сказал Песков. По его словам, Путин продолжает работу в Москве. Сегодня состоится встреча президента с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
В ходе поездки в Саров Путин должен был провести встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщал ранее Песков. Он отметил, что наработки в сфере обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту России активизировать свои поездки по регионам.
Предыдущая поездка главы государства состоялась 3 ноября в Санкт-Петербург, где он принял участие в церемонии поднятия Государственного флага России на ледоколе «Виктор Черномырдин» и провел рабочие встречи с губернатором Александром Бегловым и председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгием Полтавченко.