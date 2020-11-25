Путин отложил рабочую поездку в Саров из-за нелетной погоды

«В связи с нелетной погодой в Сарове президент принял решение о переносе своей рабочей поездки туда, предположительно, на четверг, если позволят метеоусловия», — сказал Песков. По его словам, Путин продолжает работу в Москве. Сегодня состоится встреча президента с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.