Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в дезинформации по коронавирусу
В Евросоюзе обвинили Россию и Китай в том, что они якобы участвуют в кампаниях по дезинформации вокруг коронавируса по всему миру, в том числе в ЕС и в соседних странах, говорится в сообщении Еврокомиссии.
«Например, иностранные игроки и некоторые третьи страны (в частности, Россия и Китай) участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях вокруг COVID-19 в ЕС, соседних странах и во всем мире, стремясь подорвать демократические обсуждения, усилить социальную поляризацию и улучшить свой собственный имидж», — указано в сообщении.
В Еврокомиссии отметили, что эти страны якобы используют тактику манипуляции, чтобы ввести граждан ЕС в заблуждение ради собственной выгоды. «Угроза демократии требует всеобъемлющего, коллективного ответа», — говорится в документе. В Еврокомиссии добавили, что растет угроза дезинформации также со стороны государств, входящих в ЕС.