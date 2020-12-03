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Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в дезинформации по коронавирусу

Ведомости

В Евросоюзе обвинили Россию и Китай в том, что они якобы участвуют в кампаниях по дезинформации вокруг коронавируса по всему миру, в том числе в ЕС и в соседних странах, говорится в сообщении Еврокомиссии. 

«Например, иностранные игроки и некоторые третьи страны (в частности, Россия и Китай) участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях вокруг COVID-19 в ЕС, соседних странах и во всем мире, стремясь подорвать демократические обсуждения, усилить социальную поляризацию и улучшить свой собственный имидж», — указано в сообщении.

В Еврокомиссии отметили, что эти страны якобы используют тактику манипуляции, чтобы ввести граждан ЕС в заблуждение ради собственной выгоды. «Угроза демократии требует всеобъемлющего, коллективного ответа», — говорится в документе. В Еврокомиссии добавили, что растет угроза дезинформации также со стороны государств, входящих в ЕС. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных