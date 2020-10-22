Нацразведка США обвинила Россию и Иран в попытке вмешаться в выборы

19 октября Минюст США опубликовал официальное обвинение в адрес шести россиян: Юрия Андриенко, Сергея Детистова, Павла Фролова, Анатолия Ковалева, Артема Очиченко и Петра Плискина. Их считают «офицерами ГРУ». Ведомство заявило об их причастности к организации глобальных кибератак, цель которых — повлиять на президентские выборы во Франции, а также на политические процессы на Украине и в Грузии. Кроме того, граждан России подозревают в кибератаке на организаторов зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 г. и систему здравоохранения США. При этом в заключительном обвинении США уточняется, что пока вина указанных лиц не доказана, так что они считаются невиновными.