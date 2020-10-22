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Нацразведка США обвинила Россию и Иран в попытке вмешаться в выборы

Ведомости

Иран и Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей в США, данные могут быть использованы для попытки дезинформации, заявил директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Мы подтвердили, что Иран и отдельно от него Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей», — передает Bloomberg слова Рэтклиффа. Глава Нацразведки считает, что иностранные действующие лица могут использовать эту информацию для передачи избирателям дезинформации, чтобы «посеять хаос и подорвать доверие» (цитата по Business Insider).

По данным источника издания, американского чиновника, полученная информация об избирателях была общедоступной, никакого взлома не было. Собеседник издания рассказал, что Иран рассылает электронные письма с угрозами избирателям-демократам якобы от крайне правой неофашистской группы «Proud Boys».

В августе разведка США заявила, что «Россия использует целый ряд мер, чтобы в первую очередь очернить» кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, а связанные с Кремлем стороны стремятся возвысить кандидатуру действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях.

19 октября Минюст США опубликовал официальное обвинение в адрес шести россиян: Юрия Андриенко, Сергея Детистова, Павла Фролова, Анатолия Ковалева, Артема Очиченко и Петра Плискина. Их считают «офицерами ГРУ». Ведомство заявило об их причастности к организации глобальных кибератак, цель которых — повлиять на президентские выборы во Франции, а также на политические процессы на Украине и в Грузии. Кроме того, граждан России подозревают в кибератаке на организаторов зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 г. и систему здравоохранения США. При этом в заключительном обвинении США уточняется, что пока вина указанных лиц не доказана, так что они считаются невиновными.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, что США обвиняют российские спецслужбы в кибератаках для «поддержания на плаву» темы угрозы России в ходе предвыборной кампании в США.

Ранее по теме: Захарова объяснила обвинения США в адрес российских спецслужб

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных