Нацразведка США обвинила Россию и Иран в попытке вмешаться в выборы
Иран и Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей в США, данные могут быть использованы для попытки дезинформации, заявил директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф на пресс-конференции в Вашингтоне.
«Мы подтвердили, что Иран и отдельно от него Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей», — передает Bloomberg слова Рэтклиффа. Глава Нацразведки считает, что иностранные действующие лица могут использовать эту информацию для передачи избирателям дезинформации, чтобы «посеять хаос и подорвать доверие» (цитата по Business Insider).
По данным источника издания, американского чиновника, полученная информация об избирателях была общедоступной, никакого взлома не было. Собеседник издания рассказал, что Иран рассылает электронные письма с угрозами избирателям-демократам якобы от крайне правой неофашистской группы «Proud Boys».
В августе разведка США заявила, что «Россия использует целый ряд мер, чтобы в первую очередь очернить» кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, а связанные с Кремлем стороны стремятся возвысить кандидатуру действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях.
19 октября Минюст США опубликовал официальное обвинение в адрес шести россиян: Юрия Андриенко, Сергея Детистова, Павла Фролова, Анатолия Ковалева, Артема Очиченко и Петра Плискина. Их считают «офицерами ГРУ». Ведомство заявило об их причастности к организации глобальных кибератак, цель которых — повлиять на президентские выборы во Франции, а также на политические процессы на Украине и в Грузии. Кроме того, граждан России подозревают в кибератаке на организаторов зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 г. и систему здравоохранения США. При этом в заключительном обвинении США уточняется, что пока вина указанных лиц не доказана, так что они считаются невиновными.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила, что США обвиняют российские спецслужбы в кибератаках для «поддержания на плаву» темы угрозы России в ходе предвыборной кампании в США.