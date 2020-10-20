Захарова объяснила обвинения США в адрес российских спецслужб
США обвиняют российские спецслужбы в организации кибератак для «поддержания на плаву» темы угрозы со стороны России в ходе предвыборной президентской кампании, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Категорически отвергаем подобного рода домыслы. Российские государственные структуры не имеют никакого отношения к вредоносной деятельности в интернете, как это пытаются представить в Вашингтоне. Очевидно, что за этим стоят соображения конъюнктурного политического характера, стремление русофобских сил в США «поддерживать на плаву» тему «российской угрозы» в самый разгар предвыборной президентской кампании», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.
Она подчеркнула, что США, выдвинув новые обвинения в адрес России, не привели никаких доказательств.
19 октября Минюст США опубликовал официальное обвинение в адрес шести россиян: Юрия Андриенко, Сергея Детистова, Павла Фролова, Анатолия Ковалева, Артема Очиченко и Петра Плискина. Их считают «офицерами ГРУ». Ведомство заявило об их причастности к организации глобальных кибератак, цель которых — повлиять на президентские выборы во Франции, а также на политические процессы на Украине и в Грузии.
Кроме того, граждан России подозревают в кибератаке на организаторов зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 г. и систему здравоохранения США. При этом в заключительном обвинении США уточняется, что пока вина указанных лиц не доказана, так что они считаются невиновными.