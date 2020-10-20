Захарова объяснила обвинения США в адрес российских спецслужб

Кроме того, граждан России подозревают в кибератаке на организаторов зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 г. и систему здравоохранения США. При этом в заключительном обвинении США уточняется, что пока вина указанных лиц не доказана, так что они считаются невиновными.