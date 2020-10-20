Песков назвал «рецидивом оголтелой русофобии» обвинения россиян в кибератаках
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «рецидивами оголтелой русофобии» выдвинутые США обвинения в адрес российских спецслужб в хакерских атаках на другие страны и заявил, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью.
«Мы с сожалением наблюдаем тенденцию, когда Россию, российских представителей, российские спецслужбы обвиняют уже во всем и вся. Это уже, собственно, напоминает такие рецидивы, с постоянностью встречающиеся рецидивы такой оголтелой русофобии, которая, конечно же, не имеет ничего общего с реальностью», — сказал Песков. Он подчеркнул, что российские спецслужбы никогда не совершали хакерские атаки, «тем более против Олимпиад».
19 октября Минюст США опубликовал официальное обвинение в адрес шести россиян: Юрия Андриенко, Сергея Детистова, Павла Фролова, Анатолия Ковалева, Артема Очиченко и Петра Плискина. Их считают «офицерами ГРУ». Ведомство заявило об их причастности к организации глобальных кибератак, цель которых — повлиять на президентские выборы во Франции, а также на политические процессы на Украине и в Грузии.
МИД Великобритании выступил с утверждениями о том, что российские спецслужбы с помощью кибератак пытались сорвать Олимпиаду в Токио до ее переноса на 2021 г. из-за пандемии, сообщал ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Доминика Рааба.
Кроме того, граждан России подозревают в кибератаке на организаторов зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 г. и систему здравоохранения США. При этом в заключительном обвинении США уточняется, что пока вина указанных лиц не доказана, так что они считаются невиновными.