Песков назвал «рецидивом оголтелой русофобии» обвинения россиян в кибератаках

«Мы с сожалением наблюдаем тенденцию, когда Россию, российских представителей, российские спецслужбы обвиняют уже во всем и вся. Это уже, собственно, напоминает такие рецидивы, с постоянностью встречающиеся рецидивы такой оголтелой русофобии, которая, конечно же, не имеет ничего общего с реальностью», — сказал Песков. Он подчеркнул, что российские спецслужбы никогда не совершали хакерские атаки, «тем более против Олимпиад».