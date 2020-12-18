Минюст Германии подтвердил допрос Навального по запросу России
Прокуратура Берлина допросила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в качестве свидетеля, сообщил официальный представитель Минюста ФРГ Мариус Лебер, передает ТАСС.
17 декабря Навальный в своем аккаунте в Facebook сообщил, что немецкая прокуратура допрашивала его по запросу российской стороны о правовой помощи. «Вот, у них попросили меня допросить и прислали вопросы. Мне эти вопросы задали, записали ответы и отправят в Москву», — отметил Навальный.
Представитель Минюста рассказал, что российские следователи не присутствовали на допросе Навального. Лебер отметил, что политик выступил против их присутствия на допросе.
Официальный представитель Минюста Германии заявил, что «вчерашний допрос не означает удовлетворение одного или нескольких запросов о правовой помощи» со стороны России. Такое решение будет принято позднее, добавил Лебер.
Ранее несколько запросов о предоставлении результатов обследования основателя ФБК в Германию направила российская Генпрокуратура. Однако, как заявили в ведомстве, немецкая сторона не ответила на них по существу.
Инцидент с Навальным произошел 20 августа этого года. Во время перелета из Томска в Москву его состояние резко ухудшилось, впоследствии он впал в кому и был доставлен в омскую больницу. Обследовавшие его врачи заявили, что не обнаружили в организме пациента следов яда, и назвали в качестве предварительного диагноза нарушение обмена веществ.
22 августа Навального перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. Немецкие медики сообщили, что блогера отравили боевым химическим веществом «Новичок», изготовление и использование которого запрещено для стран, входящих в ОЗХО. Тезис специалистов из Германии позже подтвердили коллеги из Франции и Швеции.
Более 50 стран мира потребовали от России провести расследование дела Навального. Однако Москва ответила, что не может сделать этого без получения результатов анализов основателя ФБК, подтверждающих факт его отравления. При этом Германия ранее заявляла, что предоставить эти сведения возможно лишь с согласия самого Навального.