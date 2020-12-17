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Немецкая прокуратура допросила Навального по запросу России

Ведомости

Прокуратура Германии допросила основателя ФБК Алексея Навального после получения запроса из России. Об этом сам блогер написал на своей странице в Twitter.

«Весь день был на допросе. Немецкая прокуратура допрашивала меня по запросу российских властей», — написал он.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции обратился к Западу с просьбой предоставить информацию о применении боевого отравляющего вещества «Новичок» против Навального. Ранее несколько запросов о предоставлении результатов обследования основателя ФБК в Германию направила российская Генпрокуратура. Однако, как заявили в ведомстве, ответы по существу так и не были даны.

Инцидент с Навальным произошел 20 августа этого года. Во время перелета из Томска в Москву его состояние резко ухудшилось, впоследствии он впал в кому и был доставлен в омскую больницу. Обследовавшие его врачи заявили, что не обнаружили в организме пациента следов яда, и назвали в качестве предварительного диагноза нарушение обмена веществ. 

22 августа Навального перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. Немецкие медики сообщили, что блогера отравили боевым химическим веществом «Новичок», изготовление и использование которого запрещено для стран, входящих в ОЗХО. Тезис специалистов из Германии позже подтвердили коллеги из Франции и Швеции. 

В итоге более 50 стран мира потребовали от России провести расследование дела Навального. Однако Москва ответила, что не может сделать этого без получения результатов анализов основателя ФБК, подтверждающих факт его отравления. При этом Германия ранее заявляла, что предоставить эти сведения возможно лишь с согласия самого Навального.

Ранее по теме: Путин заявил о поддержке Навального американскими спецслужбами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных