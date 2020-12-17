Немецкая прокуратура допросила Навального по запросу России

Инцидент с Навальным произошел 20 августа этого года. Во время перелета из Томска в Москву его состояние резко ухудшилось, впоследствии он впал в кому и был доставлен в омскую больницу. Обследовавшие его врачи заявили, что не обнаружили в организме пациента следов яда, и назвали в качестве предварительного диагноза нарушение обмена веществ.