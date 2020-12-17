Путин запросил у Запада доказательства по делу Навального
Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста «Би-би-си», запросил у Запада официальное заключение о применении химоружия при отравлении основателя ФБК Алексея Навального. При этом президент не упомянул имени Навального, назвав его «известным нашим блогером».
«Мы готовы к расследованию. Если у кого-то есть данные о применении химоружия, в данном случае "Новичка", мы вас просим — дайте нам, пожалуйста, эту информацию», — сказал Путин. Он также рассказал о предложениях России, чтобы «российские специалисты выехали на место — в Германию, Швецию, во Францию и вместе с коллегами разбирались с этой проблемой или приехали к нам, привезли биологический материал и выдали официальное заключение». Он подчеркнул, что по требованию Генпрокуратуры России такое заключение выдано не было.
Ранее Путин заявил, что материалы о якобы отравлении Навального являются легализацией материалов американских спецслужб.
3 декабря британская газета The Sunday Times, ссылаясь на анонимные источники в спецслужбах, сообщила, что Алексея Навального пытались отравить во второй раз перед транспортировкой в Берлинскую клинику. На следующий день The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel выпустили материал, в котором утверждалось, что к инциденту с Навальным якобы причастна группа из восьми сотрудников ФСБ из секретного подразделения ведомства.