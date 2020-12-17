Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Путин запросил у Запада доказательства по делу Навального

Ведомости

Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста «Би-би-си», запросил у Запада официальное заключение о применении химоружия при отравлении основателя ФБК Алексея Навального. При этом президент не упомянул имени Навального, назвав его «известным нашим блогером».

«Мы готовы к расследованию. Если у кого-то есть данные о применении химоружия, в данном случае "Новичка", мы вас просим — дайте нам, пожалуйста, эту информацию», — сказал Путин. Он также рассказал о предложениях России, чтобы «российские специалисты выехали на место — в Германию, Швецию, во Францию и вместе с коллегами разбирались с этой проблемой или приехали к нам, привезли биологический материал и выдали официальное заключение». Он подчеркнул, что по требованию Генпрокуратуры России такое заключение выдано не было.

Ранее Путин заявил, что материалы о якобы отравлении Навального являются легализацией материалов американских спецслужб.

3 декабря британская газета The Sunday Times, ссылаясь на анонимные источники в спецслужбах, сообщила, что Алексея Навального пытались отравить во второй раз перед транспортировкой в Берлинскую клинику. На следующий день The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel выпустили материал, в котором утверждалось, что к инциденту с Навальным якобы причастна группа из восьми сотрудников ФСБ из секретного подразделения ведомства.

Ранее по теме: Путин заявил о поддержке Навального американскими спецслужбами
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных