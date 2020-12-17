Путин запросил у Запада доказательства по делу Навального

«Мы готовы к расследованию. Если у кого-то есть данные о применении химоружия, в данном случае "Новичка", мы вас просим — дайте нам, пожалуйста, эту информацию», — сказал Путин. Он также рассказал о предложениях России, чтобы «российские специалисты выехали на место — в Германию, Швецию, во Францию и вместе с коллегами разбирались с этой проблемой или приехали к нам, привезли биологический материал и выдали официальное заключение». Он подчеркнул, что по требованию Генпрокуратуры России такое заключение выдано не было.