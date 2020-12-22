Посол опроверг отправку российских военных в ЦАР после попытки переворота
В Центральноафриканской Республике, власти которой объявили о попытке государственного переворота, нет российских военных, кроме пяти сотрудников представительства Министерства обороны в столице Банги, заявил посол в ЦАР Владимир Титоренко, комментируя сообщения об отправке российских военнослужащих в эту страну для оказания помощи, пишут «РИА Новости».
Накануне газета Le Figaro сообщила, что Россия отправила в ЦАР «несколько сотен военнослужащих» после того, как три вооруженные повстанческие группировки, объединившись, начали наступление на столицу ЦАР.
«Кроме пяти сотрудников представительства МО РФ при МО ЦАР в Банги, здесь нет других военнослужащих России. Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны. Периодически осуществляется их ротация. И это хорошо известно как СБ ООН, так и всему мировому сообществу», — сказал посол.
27 декабря в ЦАР должны состояться президентские и парламентские выборы. 19 декабря правительство ЦАР обвинило бывшего президента страны Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил, что Россия следит за ситуацией в стране и угрозы для жизни россиян в настоящий момент нет.