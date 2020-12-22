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Посол опроверг отправку российских военных в ЦАР после попытки переворота

Ведомости

В Центральноафриканской Республике, власти которой объявили о попытке государственного переворота, нет российских военных, кроме пяти сотрудников представительства Министерства обороны в столице Банги, заявил посол в ЦАР Владимир Титоренко, комментируя сообщения об отправке российских военнослужащих в эту страну для оказания помощи, пишут «РИА Новости».

Накануне газета Le Figaro сообщила, что Россия отправила в ЦАР «несколько сотен военнослужащих» после того, как три вооруженные повстанческие группировки, объединившись, начали наступление на столицу ЦАР.

«Кроме пяти сотрудников представительства МО РФ при МО ЦАР в Банги, здесь нет других военнослужащих России. Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны. Периодически осуществляется их ротация. И это хорошо известно как СБ ООН, так и всему мировому сообществу», — сказал посол.

27 декабря в ЦАР должны состояться президентские и парламентские выборы. 19 декабря правительство ЦАР обвинило бывшего президента страны Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил, что Россия следит за ситуацией в стране и угрозы для жизни россиян в настоящий момент нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных