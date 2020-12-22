Мэр Екатеринбурга ушел в отставку
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подал в отставку, его заявление приняла городская дума, сообщил ТАСС. Исполняющим обязанности мэра назначили Алексея Орлова.
Высокинский перейдет на работу в правительство региона на должность первого заместителя губернатора Свердловской области, этот пост до него занимал Орлов.
21 декабря Высокинский назначил Орлова на должность первого заммэра города и принял предложение губернатора Евгения Куйвашева стать его первым заместителем. Высокинский был мэром Екатеринбурга с сентября 2018 г., его предшественником был Евгений Ройзман.