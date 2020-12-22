Мэр Екатеринбурга ушел в отставку

21 декабря Высокинский назначил Орлова на должность первого заммэра города и принял предложение губернатора Евгения Куйвашева стать его первым заместителем. Высокинский был мэром Екатеринбурга с сентября 2018 г., его предшественником был Евгений Ройзман.