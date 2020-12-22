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Медведев назвал санкционную политику США ущербной

Ведомости

Логика США по введению санкций является «ущербной», так как госорганы, в том числе включенные в новый санкционный список, созданы не для коммерческой деятельности, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».

«Под раздачу попали и органы исполнительной власти, что само по себе глупо, поскольку они в любой стране создаются для управления государством, а не для коммерческой деятельности. Следуя этой ущербной логике, нашим странам нужно наказать Госдеп и вообще приостановить внешние связи с американцами», — написал Медведев. 

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Ранее бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли США составило список из 45 российских и 58 китайских организаций, которые сотрудничают с вооруженными силами своих государств. Включение в список означает, что эти организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США. В перечень BIS вошли в том числе Служба внешней разведки, Минобороны России, администрация президента.

По мнению Медведева, эти «бездоказательные» ограничения блокируют международный товарообмен, устраняют возможных конкурентов и не имеют отношения к внутренним проблемам развития США, а также «мнимым» угрозам со стороны России и Китая. «По сути, это злоупотребление понятием «национальная безопасность» в угоду той части американского политистеблишмента, который зарабатывает очки на раздувании в США русофобии и синофобии», — подчеркнул он.

Объединение российских и китайских компаний и ведомств в единый перечень «весьма показательно», так как именно Москва и Пекин выступают за полную отмену санкций в период борьбы с коронавирусом. Влияние этих ограничений на изменение политики России и Китая «стремится к нулю», добавил зампред Совбеза.

Ранее по теме: США ввели торговые ограничения против 45 российских организаций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных