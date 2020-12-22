Медведев назвал санкционную политику США ущербной

По мнению Медведева, эти «бездоказательные» ограничения блокируют международный товарообмен, устраняют возможных конкурентов и не имеют отношения к внутренним проблемам развития США, а также «мнимым» угрозам со стороны России и Китая. «По сути, это злоупотребление понятием «национальная безопасность» в угоду той части американского политистеблишмента, который зарабатывает очки на раздувании в США русофобии и синофобии», — подчеркнул он.