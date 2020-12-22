Медведев назвал санкционную политику США ущербной
Логика США по введению санкций является «ущербной», так как госорганы, в том числе включенные в новый санкционный список, созданы не для коммерческой деятельности, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».
«Под раздачу попали и органы исполнительной власти, что само по себе глупо, поскольку они в любой стране создаются для управления государством, а не для коммерческой деятельности. Следуя этой ущербной логике, нашим странам нужно наказать Госдеп и вообще приостановить внешние связи с американцами», — написал Медведев.
Ранее бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли США составило список из 45 российских и 58 китайских организаций, которые сотрудничают с вооруженными силами своих государств. Включение в список означает, что эти организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США. В перечень BIS вошли в том числе Служба внешней разведки, Минобороны России, администрация президента.
По мнению Медведева, эти «бездоказательные» ограничения блокируют международный товарообмен, устраняют возможных конкурентов и не имеют отношения к внутренним проблемам развития США, а также «мнимым» угрозам со стороны России и Китая. «По сути, это злоупотребление понятием «национальная безопасность» в угоду той части американского политистеблишмента, который зарабатывает очки на раздувании в США русофобии и синофобии», — подчеркнул он.
Объединение российских и китайских компаний и ведомств в единый перечень «весьма показательно», так как именно Москва и Пекин выступают за полную отмену санкций в период борьбы с коронавирусом. Влияние этих ограничений на изменение политики России и Китая «стремится к нулю», добавил зампред Совбеза.