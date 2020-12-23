Алиев, Лукашенко, Макрон, Путин, Эрдоган: кто станет политиком года

Что касается Владимира Путина, то он задал внутриполитическую повестку года еще в самом его начале, сменив главу российского правительства и объявив 15 января в послании Федеральному собранию о внесении поправок в Конституцию, которая оставалась почти неизменной на протяжении всего его правления. О ключевой поправке стало известно в марте – ее внесла Валентина Терешкова. Эта поправка создала для Путина принципиальную возможность оставаться у власти в России до 2036 г. Под конец 2020 г. российский президент смог проявить себя и в международной политике: он принял деятельное участие в урегулировании конфликта в Карабахе, в результате сейчас там российские миротворцы.