Алиев, Лукашенко, Макрон, Путин, Эрдоган: кто станет политиком года
По сложившейся традиции «Ведомости» подводят итоги года спецпроектом «Персона года». Список кандидатов в номинацию «Политик года» вызвал долгие споры в редакции, в конце концов в шорт-лист попали пять действующих президентов (Азербайджана, Белоруссии, России, Турции и Франции) и один только что избранный (США). Для каждого из них 2020 г. был трудным и богатым на события.
Реджеп Тайип Эрдоган, которого все чаще называют новым султаном, активно продолжал свою политику «ноль соседей без проблем» и наступал по всем азимутам. В том числе оказал максимально возможную с дипломатической точки зрения военную поддержку Азербайджану в его противостоянии с Арменией по поводу Карабаха.
Отчасти благодаря этой помощи Ильхам Алиев, в свою очередь, по праву может быть назван единственным лидером, армия которого добилась в 2020 г. убедительной военной победы, а по меркам региона – и вовсе триумфа. Теперь, после того как наследственный президент Азербайджана выиграл войну, ему – выпускнику МГИМО, окружение которого имеет прочные связи как с турецкими, так и с российскими элитами, — предстоит выиграть мир.
Эмманюэль Макрон прославился в 2020 г. открытым столкновением с общественным мнением исламских государств (и все с тем же президентом Турции). Религиозную ненависть во многих мусульманских странах он вызвал после того, как сначала объявил войну политическому исламизму во Франции, а потом резко осудил убийство исламистом школьного учителя Самюэля Пати. Этот год наверняка запомнится Макрону еще и телефонными беседами с Владимиром Путиным – пожалуй, ни с одним западным лидером российский президент в 2020 г. не разговаривал столько, сколько с ним.
Что касается Владимира Путина, то он задал внутриполитическую повестку года еще в самом его начале, сменив главу российского правительства и объявив 15 января в послании Федеральному собранию о внесении поправок в Конституцию, которая оставалась почти неизменной на протяжении всего его правления. О ключевой поправке стало известно в марте – ее внесла Валентина Терешкова. Эта поправка создала для Путина принципиальную возможность оставаться у власти в России до 2036 г. Под конец 2020 г. российский президент смог проявить себя и в международной политике: он принял деятельное участие в урегулировании конфликта в Карабахе, в результате сейчас там российские миротворцы.
На внутренней политике пришлось сосредоточиться и Александру Лукашенко — на 26-м году правления белорусский лидер столкнулся с самым острым кризисом своей власти. По итогам прошедших 9 августа президентских выборов Лукашенко набрал 80% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская – 10%. Белорусская оппозиция с этим категорически не согласилась. В результате люди вышли на улицы – и не уходили с них много месяцев. Кризис в Белоруссии показал, что белорусы готовы упорно и массово протестовать, но режим не раскалывается, а лояльность силовых структур президенту сохраняется. Первый раунд острейшего кризиса остался за Лукашенко, но это не конец.
В отличие от ситуации с Лукашенко, в победу на выборах президента США Джо Байдена отказывается верить, кажется, только один гражданин страны – Дональд Трамп. За их противостоянием следил весь мир, и хотя для 78-летнего Байдена, который станет самым возрастным президентом за всю историю США, это была действительно трудная победа, ее стоит записать в разряд исторических. А с учетом того, что его «правая рука» Камала Харрис станет первой темнокожей женщиной на посту вице-президента, — вдвойне.
Редакция «Ведомостей» за своего победителя в этой номинации уже проголосовала, голосование читателей продлится до 25 декабря. Вы еще успеете повлиять на финальный выбор. В конце года узнаем, насколько совпали наши мнения.