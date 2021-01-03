Оверчук и Пашинян обсудили выполнение договоренностей по Карабаху
Зампред правительства России Алексей Оверчук обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване ход реализации соглашения, достигнутого по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
«Премьер-министр Республики Армения еще раз подчеркнул огромную роль, которую Российская Федерация сыграла в прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и установлении режима прекращения огня, отметив, что присутствие российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе является возможным фактором и гарантией безопасности», — говорится в сообщении на сайте армянского премьера.
Пашинян также высоко оценил вклад российского президента Владимира Путина в урегулирование карабахского конфликта. Оверчук в свою очередь заявил, что Россия подтверждает поддержку народу Армении и заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества двух стран. Стороны также обсудили обмен между Баку и Ереваном телами и пленными, гуманитарную помощь НКР и др.
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, которое положило конец войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обязались обменяться пленными, а также телами погибших. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.