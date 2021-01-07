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Четыре человека погибли в результате столкновений в Вашингтоне

Ведомости

Две женщины и двое мужчин погибли в ходе штурма здания Конгресса США, сообщил BBC со ссылкой на полицию Вашингтона.

6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов.

Мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер и шэф полиции Роберт Конти на пресс-конференции сообщили, что женщина, которую застрелил полицейский, вместе с группой людей пыталась проникнуть в зал заседаний Конгресса. Перед ними стояли офицеры в штатском, один из них достал оружие и выстрелил в нее. Имя женщины не называется, пока не уведомлены ее ближайшие родственники.

Также в ходе протестов погибли еще одна женщина и два мужчины.

По меньшей мере 14 сотрудников полиции получили ранения, передает издание. Двое из них госпитализированы, один с серьезными травмами после того, как его затащили в толпу, второй был ранен в лицо.

В ходе беспорядков было арестовано 52 человека, из них 47 – за нарушение комендантского часа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных