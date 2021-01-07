Четыре человека погибли в результате столкновений в Вашингтоне

Мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер и шэф полиции Роберт Конти на пресс-конференции сообщили, что женщина, которую застрелил полицейский, вместе с группой людей пыталась проникнуть в зал заседаний Конгресса. Перед ними стояли офицеры в штатском, один из них достал оружие и выстрелил в нее. Имя женщины не называется, пока не уведомлены ее ближайшие родственники.