Четыре человека погибли в результате столкновений в Вашингтоне
Две женщины и двое мужчин погибли в ходе штурма здания Конгресса США, сообщил BBC со ссылкой на полицию Вашингтона.
6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов.
Мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер и шэф полиции Роберт Конти на пресс-конференции сообщили, что женщина, которую застрелил полицейский, вместе с группой людей пыталась проникнуть в зал заседаний Конгресса. Перед ними стояли офицеры в штатском, один из них достал оружие и выстрелил в нее. Имя женщины не называется, пока не уведомлены ее ближайшие родственники.
Также в ходе протестов погибли еще одна женщина и два мужчины.
По меньшей мере 14 сотрудников полиции получили ранения, передает издание. Двое из них госпитализированы, один с серьезными травмами после того, как его затащили в толпу, второй был ранен в лицо.
В ходе беспорядков было арестовано 52 человека, из них 47 – за нарушение комендантского часа.