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Флот США начнет патрулирование у границ России в Арктике

Ведомости

Военно-морской флот США начнет регулярное патрулирование вдоль российских границ в Арктике, чтобы бросить вызов давлению Москвы на Крайнем Севере, сообщило издание Breaking Defence со ссылкой на министра ВМС Кеннета Брейтуэйта.

Издание отметило, что ВМС США планируют занять «более настойчивую позицию», чтобы оспорить китайские и российские «притязания» на Крайний Север. Флот Соединенных штатов будет также гарантировать свободу судоходства в этой зоне для своих партнеров.

Брейтуэйт добавил, что «некоторые из ближайших конкурентов считают, что определенные морские участки принадлежат им. Что ж, международное сообщество признает, что это международные воды, в которых мы будем работать. Это более напористое поведение, о котором мы говорим».

В новой стратегии ВМС США в Арктике также говорится, что Россия вкладывает значительные средства в укрепление своей обороны и экономики в Арктике, что приводит к многоуровневой милитаризации региона, отмечает издание. В документе Москва обвиняется в проведении «эскалационных и непрозрачных» военных операций и незаконном регулировании судоходства по Северному морскому пути.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных