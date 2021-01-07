Конгресс утвердил победу Байдена на выборах в США
Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты обсуждения.
Утверждение итогов голосования Конгрессом окончательно закрывает конституционные возможности для оспаривания результатов выборов президента.
15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января.
6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов.