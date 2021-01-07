Шойгу сравнил организацию визита Путина в Сирию с триллером
Фильм об организации поездки президента России Владимира Путина в Дамаск в январе 2020 года мог бы стать триллером «похлеще голливудского», заявил министр обороны Сергей Шойгу в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск» в эфире телеканала «Россия 1».
Шойгу отметил, что, если снять детальный фильм по организации этой поездки, он может стать хорошим учебником и пособием по такой работе для всех служб. «А, с другой стороны, это будет такой триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого», — добавил министр (цитата по «РИА Новости»).
Президент России побывал в Дамаске 7 января 2020 года. Он посетил командный пункт военных сил России и провел там переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Затем он проехал по Дамаску, посетил православную церковь Святой Девы Марии и мечеть Омейядов — одну из старейших в мире.