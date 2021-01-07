Шойгу сравнил организацию визита Путина в Сирию с триллером

Шойгу отметил, что, если снять детальный фильм по организации этой поездки, он может стать хорошим учебником и пособием по такой работе для всех служб. «А, с другой стороны, это будет такой триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого», — добавил министр (цитата по «РИА Новости»).