Зеленский осудил «беспрецедентное насилие» в отношении Конгресса США
Президент Украины Владимир Зеленский осудил «беспрецедентное насилие» в отношении Конгресса США, который ранее сегодня утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах. Об этом Зеленский заявил в своем аккаунте в Twitter.
«Мы вдохновлены стойкостью этого старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческую сессию, подтвердившую волю американского народа», — добавил Зеленский.
15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января.
6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов.