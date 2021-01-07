Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram заблокировали на неопределенный срок
По его словам, беспорядки, в ходе которых сторонники Трампа ворвались в Капитолий, показали, что Трамп намерен использовать оставшееся время для подрыва процесса мирной передачи власти в стране. Цукерберг отметил, что Трамп использует соцсети для «подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства», поэтому компания должна заблокировать доступ президента к ним, чтобы избежать рисков для всей страны.
«Мы считаем, что риски, позволяющие Президенту продолжать пользоваться нашими сервисами в этот период, просто слишком велики. Поэтому мы продлеваем блокировку, которую мы установили в отношении его учетных записях в Facebook и Instagram, на неопределенный срок и, по крайней мере, на следующие две недели до завершения процесса мирной передачи власти», — заключил Цукерберг.
6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли четыре человека. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США.
15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января.