Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram заблокировали на неопределенный срок

Ведомости

Аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram заблокировали на неопределенный срок, ограничения продлятся как минимум до инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщил основатель Facebook Марк Цукерберг.

По его словам, беспорядки, в ходе которых сторонники Трампа ворвались в Капитолий, показали, что Трамп намерен использовать оставшееся время для подрыва процесса мирной передачи власти в стране. Цукерберг отметил, что Трамп использует соцсети для «подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства», поэтому компания должна заблокировать доступ президента к ним, чтобы избежать рисков для всей страны.

«Мы считаем, что риски, позволяющие Президенту продолжать пользоваться нашими сервисами в этот период, просто слишком велики. Поэтому мы продлеваем блокировку, которую мы установили в отношении его учетных записях в Facebook и Instagram, на неопределенный срок и, по крайней мере, на следующие две недели до завершения процесса мирной передачи власти», — заключил Цукерберг.

6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли четыре человека. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США.

15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января.

Ранее по теме: Как сторонники Трампа брали штурмом Конгресс США. Фотогалерея
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных