Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram заблокировали на неопределенный срок

«Мы считаем, что риски, позволяющие Президенту продолжать пользоваться нашими сервисами в этот период, просто слишком велики. Поэтому мы продлеваем блокировку, которую мы установили в отношении его учетных записях в Facebook и Instagram, на неопределенный срок и, по крайней мере, на следующие две недели до завершения процесса мирной передачи власти», — заключил Цукерберг.