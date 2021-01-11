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JPMorgan и Citigroup приостановили финансовую помощь демократам и республиканцам

Ведомости

Крупнейшие банки США JPMorgan и Citigroup приостановили перечисление пожертвований членам Республиканской и Демократической партий в связи с произошедшим 6 января штурмом Капитолия, сообщает The Wall Street Journal.

JPMorgan приостановит перечисление пожертвований на шесть месяцев, Citigroup — в течение первого квартала 2021 г. Другие крупные американские корпорации, включая страховщика Blue Cross Blue Shield Insurance и компанию Marriott International заявили, что приостановят финансовую помощь тем конгрессменам-республиканцам, которые публично отрицали законность победы избранного президента США Джо Байдена после 6 января.

Остальные крупные компании воздерживаются от окончательного решения о приостановке финансовой помощи демократам и республиканцам. Они примут его в зависимости от развития обстановки вслед за инаугурацией Байдена, назначенной на 20 января. Газета отмечает, что только JPMorgan и Citigroup за два года пожертвовали кандидатам в федеральные органы власти $900 000 и $740 000 соответственно. 

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Сторонники действующего президента США Дональда Трампа 6 января собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне, после чего штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента. Сам Трамп призвал своих сторонников воздержаться от насилия.

До этого, 15 декабря 2020 г., коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена на прошедших в ноябре президентских выборах. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса. Трамп согласился передать власть Байдену, однако не признал итоги выборов, чем, по мнению его политических оппонентов, спровоцировал своих сторонников на насилие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных