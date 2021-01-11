JPMorgan и Citigroup приостановили финансовую помощь демократам и республиканцам
Крупнейшие банки США JPMorgan и Citigroup приостановили перечисление пожертвований членам Республиканской и Демократической партий в связи с произошедшим 6 января штурмом Капитолия, сообщает The Wall Street Journal.
JPMorgan приостановит перечисление пожертвований на шесть месяцев, Citigroup — в течение первого квартала 2021 г. Другие крупные американские корпорации, включая страховщика Blue Cross Blue Shield Insurance и компанию Marriott International заявили, что приостановят финансовую помощь тем конгрессменам-республиканцам, которые публично отрицали законность победы избранного президента США Джо Байдена после 6 января.
Остальные крупные компании воздерживаются от окончательного решения о приостановке финансовой помощи демократам и республиканцам. Они примут его в зависимости от развития обстановки вслед за инаугурацией Байдена, назначенной на 20 января. Газета отмечает, что только JPMorgan и Citigroup за два года пожертвовали кандидатам в федеральные органы власти $900 000 и $740 000 соответственно.
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа 6 января собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне, после чего штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента. Сам Трамп призвал своих сторонников воздержаться от насилия.
До этого, 15 декабря 2020 г., коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена на прошедших в ноябре президентских выборах. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса. Трамп согласился передать власть Байдену, однако не признал итоги выборов, чем, по мнению его политических оппонентов, спровоцировал своих сторонников на насилие.