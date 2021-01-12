Трамп предупредил об угрозе для США в случае его импичмента
Рассмотрение в Конгрессе США вопроса об объявлении импичмента действующему президенту страны Дональду Трампу может вызвать «невероятный гнев», об этом заявил сам Трамп журналистам, передает ТАСС.
«Мы не хотим насилия, абсолютно не хотим. Что касается импичмента, то это продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики. Это абсолютно нелепо. Этот импичмент вызовет невероятный гнев», – сказал Трамп. Такие действия создают «огромную опасность» для страны, отметил он.
6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек.
Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.