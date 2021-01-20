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Глава ОБСЕ выступила против карабахского сценария в Донбассе

Ведомости

Украине не следует пытаться вернуть себе Донбасс силой, как это сделал Азербайджан в случае с Нагорным Карабахом, заявила в интервью украинскому изданию «Европейская правда» председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Так, в разговоре с журналистами политик ответила на вопрос, может ли Азербайджан стать примером для Украины. «Нет, в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно устойчивый мир не установить. Не зря же по тому же Нагорному Карабаху между сторонами нет мирного соглашения», — сказала она.

При этом Линде добавила, что Киев может равняться на Баку в том смысле, что нельзя забывать о Донбассе и Крыме. Она подчеркнула, что в ОБСЕ рассматривают Крым и Севастополь как «украинские территории».

Кроме того, Линде выступила против мнения, что конфликт в Крыму и в Донбассе является «замороженным». Свою позицию она аргументировала тем, что Трехсторонняя контактная группа или Нормандский формат все еще пытаются решить данный вопрос.

27 сентября 2020 г. Азербайджан начал военные действия в Нагорном Карабахе, целью которых было прекращение «армянской оккупации» данной территории. Вопрос о ее статусе открыт со времен развала СССР, руководство которого отдало Карабах Баку, хотя исторически там преимущественно проживали армяне. В итоге в 1991 г. местные жители провозгласили Нагорный Карабах независимой республикой (НКР). Этот статус не признала ни одна страна мира, однако Ереван оказывал поддержку региону.

С тех времен конфликт между Азербайджаном и Арменией в Карабахе обострялся несколько раз. Последняя война продлилась 44 дня. 9 ноября 2020 года страны при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец военным действиям. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной республикой Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных