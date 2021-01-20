Глава ОБСЕ выступила против карабахского сценария в Донбассе

Так, в разговоре с журналистами политик ответила на вопрос, может ли Азербайджан стать примером для Украины. «Нет, в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно устойчивый мир не установить. Не зря же по тому же Нагорному Карабаху между сторонами нет мирного соглашения», — сказала она.