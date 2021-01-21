Посол России в США оценил возможность встречи Путина и Байдена

20 января кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден вступил в должность и стал 46-м президентом США. Путин поздравил Байдена с победой на выборах 15 декабря 2020 г. после оглашения результатов голосования выборщиков. В своем послании российский лидер выразил готовность взаимодействовать с новым главой государства, а также выразил уверенность, что Россия и США смогут, несмотря на разногласия, «реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».