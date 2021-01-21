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Посол России в США оценил возможность встречи Путина и Байдена

Ведомости

Возможность личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 г. зависит от ситуации с коронавирусом в мире, содержательности встреч и возможности общения на международных мероприятиях, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова. 

«Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий», — пояснил Антонов. По его словам, любые планы нужно будет обсудить и согласовать с администрацией США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что пока нет информации о возможном телефонном разговоре Путина и Байдена. 

20 января кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден вступил в должность и стал 46-м президентом США. Путин поздравил Байдена с победой на выборах 15 декабря 2020 г. после оглашения результатов голосования выборщиков. В своем послании российский лидер выразил готовность взаимодействовать с новым главой государства, а также выразил уверенность, что Россия и США смогут, несмотря на разногласия, «реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».

Ранее по теме: Джо Байден первым делом займется ликвидацией наследства Дональда Трампа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных