Сенатор Пушков оценил заявление Белого дома о возможном звонке Путина Байдену
Слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о возможном телефонном звонке президента России Владимира Путина президенту США Джо Байдену являются понятным намеком, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее Псаки в ходе брифинга заявила, что не может предсказать телефонных звонков Путина и Байдена, однако президент США «берет трубку, общаясь с рядом иностранных лидеров».
«Намек ясен и даже слишком. Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше "условностей"? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает — важно все. Особенно с учетом того настроя, с которым Байден пришел в Белый дом. И с учетом того, что он уже наговорил о России как о «враге США», — отметил Пушков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Байдена пока не планируется. Псаки в ходе брифинга заявляла, что у нее нет информации о возможном телефонном разговоре Путина и Байдена.
20 января кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден вступил в должность и стал 46 президентом США. Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента 15 декабря, он направил ему телеграмму после голосования выборщиков. По мнению президента России, Москва и Вашингтон могут «способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир», несмотря на разногласия. Сам Байден до выборов называл Россию самой большой угрозой для США, но позже отмечал, что намерен придерживаться многостороннего подхода в отношении России, Ирана и Китая.