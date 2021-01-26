Сенатор Пушков оценил заявление Белого дома о возможном звонке Путина Байдену

«Намек ясен и даже слишком. Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше "условностей"? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает — важно все. Особенно с учетом того настроя, с которым Байден пришел в Белый дом. И с учетом того, что он уже наговорил о России как о «враге США», — отметил Пушков.