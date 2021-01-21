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Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена

Ведомости

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена пока не планируется, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Пока таких обсуждений [о возможной встрече Путина и Байдена] не ведется», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь Путина пояснил, что очное международное общение сейчас заморожено из-за пандемии коронавируса. Песков отметил, что для потенциальной встречи президентов должны быть предпосылки. Вопрос о встрече Путина и Байдена не стоит на повестке дня, подытожил Песков. 

Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что возможность встречи президентов России и США в 2021 г. зависит от ситуации с коронавирусом в мире, содержательности встреч и возможности общения на международных мероприятиях.

20 января кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден вступил в должность и стал 46 президентом США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что у нее нет информации о возможном телефонном разговоре Путина и Байдена.

Ранее по теме: Байден вступил в должность президента США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных