Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена

20 января кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден вступил в должность и стал 46 президентом США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что у нее нет информации о возможном телефонном разговоре Путина и Байдена.