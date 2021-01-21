Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена пока не планируется, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Пока таких обсуждений [о возможной встрече Путина и Байдена] не ведется», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь Путина пояснил, что очное международное общение сейчас заморожено из-за пандемии коронавируса. Песков отметил, что для потенциальной встречи президентов должны быть предпосылки. Вопрос о встрече Путина и Байдена не стоит на повестке дня, подытожил Песков.
Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что возможность встречи президентов России и США в 2021 г. зависит от ситуации с коронавирусом в мире, содержательности встреч и возможности общения на международных мероприятиях.
20 января кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден вступил в должность и стал 46 президентом США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что у нее нет информации о возможном телефонном разговоре Путина и Байдена.