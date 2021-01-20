Байден вступил в должность президента США
Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден стал 46-м президентом США. Трансляцию его инаугурации вел один его специальных комитетов на своей странице в Youtube.
«Я, Джозеф Робинетт Байден младший, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и буду в полную меру моих сил поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог», — сказал он, принося присягу.
В речи в честь своего вступления в должность Байден подчеркнул, что сегодня день Америки, демократии, истории и надежды на новое. Он отметил, что «воля народа была услышана» и «демократия победила».
На инаугурацию Байдена прибыли прошлые президенты США с женами — Джордж Буш, Билл Клинтон и Барак Обама. 96-летний Джимми Картер, по словам новоизбранного главы государства, не смог приехать на церемонию.
Предшественник Байдена Дональд Трамп на инаугурации не присутствовал. Он со своей семьей покинул Белый дом за несколько часов до мероприятия, но подчеркнул, что скоро вернется в той или иной форме. Как отмечали американские СМИ, этот случай стал первым за 152 года, когда прошлый лидер страны не появился на вступлении в должность своего преемника.
Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января Конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы.