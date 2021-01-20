Байден вступил в должность президента США

Предшественник Байдена Дональд Трамп на инаугурации не присутствовал. Он со своей семьей покинул Белый дом за несколько часов до мероприятия, но подчеркнул, что скоро вернется в той или иной форме. Как отмечали американские СМИ, этот случай стал первым за 152 года, когда прошлый лидер страны не появился на вступлении в должность своего преемника.