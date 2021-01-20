Трамп на церемонии прощания пообещал вернуться в Белый дом
Президент США Дональд Трамп в свой последний день в должности заявил, что вернется в Белый дом в том или ином виде. Трансляцию прощальной церемонии главы государства вело агентство ТАСС на своей странице на Youtube.
«До свидания. Мы вас любим. Мы вернемся в том или ином виде», — сказал Трамп. Он также выразил благодарность своим сторонникам и семье за поддержку и за совместную работу вице-президенту Майку Пенсу.
Также перед тем, как улететь на вертолете во Флориду, Трамп сказал, что всегда будет сражаться за американский народ. Вдобавок он пожелал удачи и успехов администрации нового президента Джо Байдена.
«Я желаю новой администрации большой удачи и больших успехов. Я думаю, что они будут иметь большой успех. У них есть основа, чтобы сделать что-то действительно впечатляющее», — сказал Трамп.
Трамп не будет присутствовать на инаугурации Байдена, о чем предупредил заранее. Как отмечает Business Insider, это первый подобный случай за 152 года. Издание также заявило, что сегодня был последний раз, когда Трамп покинул Белый дом. Однако пока он имеет возможность участвовать в выборах в дальнейшем.
Тем не менее на рассмотрение в Сенат передан вопрос об импичменте Трампа. Если решение, уже принятое в Конгрессе, будет поддержано, 45-й президент может быть лишен возможности баллотироваться на второй срок. Однако в прошлый раз, во время первой попытки отстранить республиканца от должности в 2019 г., Сенат не поддержал данную инициативу.
Демократы в Конгрессе выступили за импичмент Трампа после того, как 6 января его сторонники штурмовали Капитолий и прервали утверждение Байдена как нового президента США. В результате волнений погибли пять человек. Демократы сочли, что к насилию привели именно заявления Трампа в соцсетях.
Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января Конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы.