Трамп на церемонии прощания пообещал вернуться в Белый дом

Тем не менее на рассмотрение в Сенат передан вопрос об импичменте Трампа. Если решение, уже принятое в Конгрессе, будет поддержано, 45-й президент может быть лишен возможности баллотироваться на второй срок. Однако в прошлый раз, во время первой попытки отстранить республиканца от должности в 2019 г., Сенат не поддержал данную инициативу.