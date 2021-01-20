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Кремль не готовится к инаугурации Байдена

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Кремль не готовится к инаугурации Джо Байдена, поскольку после его вступления в должность президента США для России ничего не изменится, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В Кремле не готовятся к инаугурации. Для России ничего не изменится, Россия как жила много-много сотен лет, так и будет жить, ища добрые отношения с Соединенными Штатами Америки. Будет ли на это соответствующая встречная политическая воля в Вашингтоне – это будет зависеть от господина Байдена и его команды», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Церемония инаугурации Байдена состоится в среду, 20 января. Россия примет в ней участие «на уровне посла», рассказали в российском посольстве 12 января, комментируя получение приглашения на мероприятие со стороны США.

Президент России Владимир Путин поздравил Байдена с победой в выборах 15 декабря 2020 года после оглашения результатов голосования выборщиков. В своем послании российский лидер выразил готовность взаимодействовать с новым главой государства, а также выразил уверенность, что Россия и США смогут, несмотря на разногласия, «реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир».

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Уходящий президент Дональд Трамп набрал 232 голоса. 6 января Конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Он не признал их итоги и заявил, что не будет присутствовать на инаугурации соперника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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