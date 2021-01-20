Кремль не готовится к инаугурации Байдена

«В Кремле не готовятся к инаугурации. Для России ничего не изменится, Россия как жила много-много сотен лет, так и будет жить, ища добрые отношения с Соединенными Штатами Америки. Будет ли на это соответствующая встречная политическая воля в Вашингтоне – это будет зависеть от господина Байдена и его команды», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).