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Путин выразил соболезнования семье бывшего вице-премьера Приходько

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье бывшего вице-премьера Сергея Приходько, который скончался сегодня на 65-м году жизни, сообщает пресс-служба Кремля.

«Ушел из жизни Сергей Эдуардович Приходько — человек большого таланта и душевной щедрости, яркий представитель отечественной дипломатической школы. Широчайший кругозор и управленческий опыт Сергея Эдуардовича были востребованы на самых разных, но неизменно важных и ответственных направлениях государственной работы», — сказал Путин.

Президент особо отметил вклад Приходько в укрепление внешнеполитических позиций России. «В ходе сложнейших переговоров, организации ключевых международных мероприятий он действовал четко и профессионально, собранно и надежно. Превыше всего ставил интересы страны», — подчеркнул Путин.

Сергей Приходько родился 12 января 1957 г. в Москве, окончил МГИМО, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. В 1998-2004 гг. он был заместителем главы администрации президента, в 1997–1998 гг. и в 2004–2012 гг. — помощником президента России. С января 2020 г. занимал пост помощника премьер-министра Михаила Мишустина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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