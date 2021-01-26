Путин выразил соболезнования семье бывшего вице-премьера Приходько
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье бывшего вице-премьера Сергея Приходько, который скончался сегодня на 65-м году жизни, сообщает пресс-служба Кремля.
«Ушел из жизни Сергей Эдуардович Приходько — человек большого таланта и душевной щедрости, яркий представитель отечественной дипломатической школы. Широчайший кругозор и управленческий опыт Сергея Эдуардовича были востребованы на самых разных, но неизменно важных и ответственных направлениях государственной работы», — сказал Путин.
Президент особо отметил вклад Приходько в укрепление внешнеполитических позиций России. «В ходе сложнейших переговоров, организации ключевых международных мероприятий он действовал четко и профессионально, собранно и надежно. Превыше всего ставил интересы страны», — подчеркнул Путин.
Сергей Приходько родился 12 января 1957 г. в Москве, окончил МГИМО, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. В 1998-2004 гг. он был заместителем главы администрации президента, в 1997–1998 гг. и в 2004–2012 гг. — помощником президента России. С января 2020 г. занимал пост помощника премьер-министра Михаила Мишустина.