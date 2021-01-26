Путин выразил соболезнования семье бывшего вице-премьера Приходько

Сергей Приходько родился 12 января 1957 г. в Москве, окончил МГИМО, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. В 1998-2004 гг. он был заместителем главы администрации президента, в 1997–1998 гг. и в 2004–2012 гг. — помощником президента России. С января 2020 г. занимал пост помощника премьер-министра Михаила Мишустина.